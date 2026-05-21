Яка інструкція розроблена для "форма 6"?

"Форма 6" – це фактично помилкова й народна назва "Додатку 5", який затверджений Наказом Міністерства оборони України. Це довідка про обставини травми. Така довідка є головним документом для кожного пораненого захисника. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла співзасновниця J&V Partners, адвокатка Юлія Данілова.

Заповнення "форми 6" потрібне для отримання грошових виплат. Військова частина на підставі документа повинна виплатити "бойові" 100 тисяч гривень за час перебування на лікуванні, а також виплатити одноразову грошову допомогу за поранення чи присвоєння інвалідності.

Так само без так званої "форми 6" військово-лікарська комісія не зможе поставити правильне формулювання зв'язку травми. Лікарі, маючи заповнену від військового "форму 6" ставлять позначку, що поранення пов'язане із захистом Батьківщини. А якщо її не буде, то на ВЛК напишуть, що бійця було поранено "поза бойовими діями", що зменшить права бійця.

Також, за словами експертки, ця довідка потрібна для отримання державних програм.

Проблеми заповнення "форми 6 ЗСУ": які труднощі виникають найчастіше?

Юлія Данілова розповіла, що найголовнішою проблемою в оформленні "форми 6" є швидкість і бюрократія.

Юлія Данілова Співзасновниця J&V Partners, адвокатка За законом, довідка має видаватися на підставі службового розслідування, яке частина має провести впродовж 15 – 30 днів. На практиці бійці чекають її місяцями, перебуваючи в госпіталях без виплат.

Також можуть виникнути проблеми під час заповнення документа через неправильне формулювання. Так командири або штабні працівники часто пишуть загальні фрази про обставини поранення, на кшталт "отримав травму під час виконання обов'язків", замість чіткого: "отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу противника під час захисту Батьківщини в районі такого населеного пункту".

Але така помилка є критичною для ВЛК. І якщо написано неправильно, то боєць втрачає статус і кошти.

Хто видає "форму 6"?

Вимоги довідки "форма 6" говорять, що вона затверджується командиром військової частини та реєструється в журналах діловодства.

Так військовий подає запит до командування своєї військової частини, згідно з яким відбувається службове розслідування. Вивчаються бойові накази, журнали бойових дій, відрядження, списки особового складу та інші документи, які підтверджують участь у виконанні бойових завдань. За результатом визначається, що боєць дійсно був поранений під час бойових дій.

Якщо командування відмовляє в видачі довідки, то військовий може вимагати письмового пояснення причини й за потреби звертатися зі скаргою до вищого командування або до суду.

Важливо! Якщо військовий уже переведений чи звільнений, то звернення подається до тієї частини, у складі якої він виконував бойові завдання внаслідок яких отримав травму.

Оновлення "форми 6" в разі її втрати можливе. Але Юлія Данілова каже, що практично відновити документ дуже складно. При втраті "форми 6" військовому необхідно пройти шлях заново.

Військовослужбовець має подати рапорт (або адвокатський запит) до військової частини з проханням видати дублікат або завірену копію у зв'язку з втратою оригінала. Частина зобов'язана підняти архіви, знайти результати службового розслідування і видати документ повторно. Ми в J&V Partners часто допомагаємо бійцям відновити документи через адвокатські запити, бо шпиталі чи частини часто не звертають уваги на поранених,

– каже адвокатка.

Отримання "Форма 6" має певні нюанси. І, на жаль, через важкі бюрократичні процеси та серйозні вимоги бувають випадки, що військові втрачають шанс на отримання грошової допомоги та пільг.

Юлія Данілова розповіла про випадок зі своєї практики. За її словами, боєць отримав важку контузію та акубаротравму під час прильоту КАБу на позиції. Евакуація тоді була важкою, а документи загубилися. Водночас військова частина не провела службове розслідування вчасно і видала довідку, де написали, що травма була отримана "поза бойовими діями", бо не було рапорту від командира взводу, який загинув у тому бою.

Через цю помилку госпіталь призупинив виплату 100 тисяч на час лікування, а ВЛК визнала його повністю придатним, ігноруючи наслідки травми головного мозку. Ми через скарги, свідчення побратимів та адвокатські запити змусили частину переписати довідку про обставини травми. Військового направили на належну реабілітацію,

– поділилася експертка.

Тобто серед найпоширеніших проблем із практики, відмовити у видачі "форми 6" можуть через помилки у даних, втрату документ і бюрократію.

Як заповнити "форму 6"?

У довідці обов'язково зазначаються повні дані військовослужбовця, військове звання, посада, номер військової частини та період і місце безпосередньої участі у бойових діях.

Також у бланк "форми 6" вносяться підстави для відрядження в зону бойових дій, тобто наявність бойових наказів чи розпоряджень.

Військові юристи радять перевіряти, чи правильно вказані дати участі в бойових діях, чи збігаються назви населених пунктів і напрямків і чи наявні у "формі 6" посилання на бойові документи.

Зразок заповнення "форми 6" для ЗСУ регулюється затвердженим Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.



"Форма 6" ЗСУ – приклад / Скриншот від адвокатів "Правової позиції"

"Форма 6" також є у pdf-форматі.

Структура "форми 6" проста, але потрібно, аби її правильно заповнили. Підписує форму командир військової частини або посадова особа, яка має відповідні повноваження.

Строк видачі "форми 6" залежить від внутрішньої роботи частини та наявності документів. Однак звернення військовослужбовців мають розглядатися у розумний строк відповідно до законодавства, тобто – від кількох днів до кількох тижнів.

Які ще соціальні гарантії отримують військові?

У 2026 році для військовослужбовців продовжують діяти державні пільги у сфері медицини, житла, освіти та комунальних послуг. Зокрема, військові можуть отримувати безоплатне медичне забезпечення, санаторно-курортне лікування та знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Також держава гарантує додаткові соціальні виплати й підтримку сімей військовослужбовців.

Військовослужбовці, яких звільнили зі служби через стан здоров’я, можуть претендувати на одноразову грошову допомогу, пенсійне забезпечення та медичну реабілітацію. Розмір виплат залежить від групи інвалідності, причин поранення або хвороби та висновків військово-лікарської комісії.

Статус учасника бойових дій дає право на ширший перелік соціальних гарантій. УБД можуть отримувати першочергове забезпечення житлом, додаткові трудові гарантії та податкові пільги. Частина допомоги поширюється й на членів сімей ветеранів та загиблих військовослужбовців.