В Украине появилась новая государственная награда: кто именно ее получит

Часть украинцев получит новую государственную награду, которую создали в 2026 году. Это будет отличие Президента Украины.

Для кого создана новая государственная награда?

Президент Владимир Зеленский будет отмечать украинцев, которые считаются участниками ликвидации последствий ужасной катастрофы 26 апреля 1986 года. Люди, которые работали на Чернобыльской атомной электростанции после взрыва согласно Указу президента получат новую государственную награду.

Награду будут вручать гражданам Украины для празднования их мужества во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

На основании статьи 106 Конституции Украины 20 апреля была создана награда Президента Украины "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС". Ликвидаторы получат медаль и удостоверение.

Важно, что награду получат только живые участники ликвидации аварии, посмертно эта награда не предоставляется.

Отличие имеет изображение земного шара со знаком радиационной опасности. В правой нижней части разместили изображение того самого четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. На медали будет надпись "Спасителям мира от ядерной катастрофы".

Теперь областные и Киевская городская государственные администрации должны составить список с данными живых ликвидаторов аварии на ЧАЭС, проживающих на этой территории. Списки формируются на основании документов о статусе человека как участника спасательных мероприятий в Припяти.



Вид специальной награды для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

