Для кого створена нова державна нагорода?

Президент Володимир Зеленський відзначатиме українців, які вважаються учасниками ліквідації наслідків жахливої катастрофи 26 квітня 1986 року. Люди, які працювали на Чорнобильській атомній електростанції після вибуху згідно з Указом президента отримають нову державну відзнаку.

Дивіться також Мертве місто-привид: який має зараз вигляд Чорнобиль і що залишилося від Прип’яті – репортаж 24 Каналу

Нагороду вручатимуть громадянам України задля відзначення їхньої мужності під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

На підставі статті 106 Конституції України 20 квітня була створена відзнака Президента України "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС". Ліквідатори отримають медаль та посвідчення.

Важливо, що відзнаку отримають лише живі учасники ліквідації аварії, посмертно ця нагорода не надається.

Відзнака має зображення земної кулі зі знаком радіаційної небезпеки. У правій нижній частині розмістили зображення того самого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. На медалі буде напис "Рятівникам світу від ядерної катастрофи".

Тепер обласні та Київська міська державні адміністрації мають скласти список з даними живих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які проживають на цій території. Списки формуються на підставі документів про статус людини як учасника рятувальних заходів у Прип'яті.



Вигляд спеціальної нагороди для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Фото з сайту президента

Хто з чорнобильців зможе отримати надбавку до пенсії?