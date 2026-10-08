Военные не получали оборудование: сообщники наживались на закупках дорогих РЭБов

Четверо участников организованной группы предстанут перед судом за хищение бюджетных средств, якобы предназначенных для закупки средств радиоэлектронной борьбы. Их схему раскрыло Бюро экономической безопасности.

Поставщики придумали схему "продажи" станций РЭБ

БЭБ расследует дело о присвоении средств местного бюджета руководителями двух частных предприятий и их сообщниками, которые должны были поставлять для Сил обороны средства РЭБ. Оборудование якобы продали, однако военные его так и не получили. Об этом говорится в сообщении Бюро.

Обвинительные акты будут переданы в суд. Организованная группа, состоявшая из руководителей компаний, директора коммунального предприятия и адвоката, присвоила в общей сложности более 5,6 миллиона гривен. Предполагалось, что за эти деньги будут приобретены 40 станций радиоэлектронной борьбы для двух военных частей.

Организатором выступил один из руководителей частных компаний, который также зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. В течение мая – июля 2024 года коммунальное предприятие заключило два договора на закупку стационарных и мобильных станций РЭБ,

– сообщили правоохранители.

Фактически подозреваемые, вероятно, похитили деньги, которые Северодонецкая городская территориальная община заложила в программу помощи воинским частям и правоохранительным органам.

Так были заключены два договора. По первому поставщик получил более 3,3 миллиона гривен за 25 станций. Второй договор предусматривал перечисление свыше 2,2 миллиона гривен за еще 15 единиц оборудования.

Ответственное коммунальное предприятие якобы передало РЕБы воинским частям. Но военные ни разу не видели этого оборудования. Более того, не было даже запросов на его получение, как и актов приема-передачи.

Обратим внимание! БЭБ выяснило, что организаторы схемы успели даже легализовать незаконно полученные бюджетные средства, переведя их на счета организатора схемы как ФЛП, а также на счета подконтрольных хозяйствующих субъектов.

Что грозит предполагаемым преступникам

Организатора подозревают, в частности, в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Если суд признает его виновным, то его посадят как минимум на 7–12 лет. Соучастников также подозревают в нарушении части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, а пособника – в содействии мошенникам.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Напомним, в начале этого года правоохранители раскрыли коррупционную схему в Днепропетровской области. Тогда чиновники сознательно завышали цены на закупку материалов для фортификационных сооружений. Государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

Также правоохранителям стало известно о схеме хищения бюджетных средств, связанной с поставкой бракованных баллистических очков. Для военных их закупили целых 43 тысячи. В ходе обысков были дополнительно обнаружены документы с доказательствами преступной схемы.