Больше денег на соцзащиту и медицину: нардеп рассказал о важных правках в госбюджет

В ходе разработки проекта государственного бюджета на 2027 год некоторые народные депутаты подготовили пакет поправок, в частности в социальной сфере. Таким образом, было предусмотрено еще более 16 миллиардов гривен дополнительных расходов на социальные нужды.

Депутаты предлагают увеличить ассигнования в социальной части государственного бюджета

Народные депутаты, основываясь на обращениях общин – членов Ассоциации прифронтовых городов и общин, а также на официальных показателях, заложенных в проект бюджета самим правительством, решили учесть потребности людей и увеличить расходы на социальную сферу. Как рассказал в комментарии 24 Каналу народный депутат Сергей Козырь, эти поправки дополняют уже поданные в Верховную Раду законопроекты.

Речь идет об инициативе по снижению ставки НДС до 5% на основные продукты питания, лекарственные средства и медицинские изделия, а также о социальной поддержке внутренне перемещенных лиц, которая обязывает правительство планировать расходы на выплаты, субсидии на аренду жилья и компенсации с учетом фактической потребности.

3,41 миллиарда гривен предлагается дополнительно выделить на индексацию помощи на проживание внутренне перемещенным лицам на уровень прогнозируемой правительством инфляции 8,6%. По словам Сергея Козыря, размер этой помощи не пересматривался с марта 2022 года.

791 миллион гривен – это предложение о дополнительном финансировании для индексации базовой социальной помощи малообеспеченным семьям на тот же уровень.

Предлагается также создать новую субвенцию на оплату услуг приюта для маломобильных переселенцев, что предварительно потребует 1,04 миллиарда гривен. Такой план позволит создать 10 тысяч дополнительных мест в течение года.

Для создания новой субвенции на повышение заработной платы работникам организаций, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги в прифронтовых общинах (независимо от численности населения) и в общинах с населением до 10 тысяч человек, народные депутаты предлагают заложить в госбюджет 9,54 миллиарда гривен.

780 миллионов гривен, по мнению авторов поправок, дополнительно необходимо выделить на развитие системы социальных услуг. А 764 миллиона гривен – на поддержку детей с инвалидностью.

Сергей Козырь Народный депутат от фракции "Слуга народа" Отдельно предлагается установить прожиточный минимум на уровне 7 600 гривен вместо 3 559 и минимальную заработную плату в размере 10 тысяч гривен. Основанием для этого служит разрыв между официальным и фактическим прожиточным минимумом: по расчетам Федерации профсоюзов Украины, фактический прожиточный минимум в июле 2026 года составлял 8 876 гривен на человека.

План на случай возникновения рисков для реализации предложений

Как рассказал Сергей Козырь, каждая расходная поправка пакета привязана к конкретному источнику – дополнительным поступлениям в государственный бюджет в размере 95 миллиардов гривен. Реализовать предложенное увеличение расходов будет возможно, если будут увеличиваться поступления от налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, акцизного налога и НДС.

Но уже сейчас авторы прорабатывают риски. Так, дополнительные доходы учитываются в бюджете только после официального расчета Министерства финансов. Отдельным источником финансирования были определены остатки средств местных бюджетов территорий, временно оккупированных после 24 февраля 2022 года, которые предлагается направлять исключительно на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в рамках отдельной бюджетной программы.

Общинам предлагается предоставить право направлять свободные остатки собственных средств на жилищные программы для переселенцев.

Депутат также отметил, что для минимизации рисков предлагается пересмотреть отдельные налоговые льготы, в частности освобождение от налога на прибыль для резидентов "Дефенс Сити" и участников индустриальных парков на 2027 год, а также повысить вывозную пошлину на лом черных металлов.

Пересмотр льгот для оборонных закупок возможен только при условии сохранения физического объема таких закупок. Отдельные меры, в частности компенсации за трудоустройство переселенцев, предусмотрены законопроектом в рамках бюджетных ассигнований и могут вводиться поэтапно в зависимости от фактических поступлений,

– добавил Козырь.



Депутат Сергей Козырь / Фото, предоставленное 24 Каналу

Какие есть предложения для ветеранов и военных

Сергей Козырь отметил, что в пакет поправок не были включены отдельные предложения по лечению и реабилитации военнослужащих. Эти расходы и так предусмотрены профильными программами Министерства здравоохранения и Министерства по делам ветеранов в правительственном проекте госбюджета на 2027 год. В то же время народные депутаты предусмотрели:

субвенцию в размере 9,54 миллиарда гривен на заработную плату работников, предоставляющих реабилитационные и социальные услуги, в частности в прифронтовых общинах;

обеспечение финансирования механизмов сохранения кадрового потенциала учреждений здравоохранения на территориях боевых действий на полный календарный год;

1,6 миллиарда гривен на медицинские проекты общин.

Правительству предлагается рассмотреть вопрос об увеличении финансирования программ переобучения и компенсаций работодателям за трудоустройство ветеранов, внутренне перемещенных лиц и людей с инвалидностью,

– говорит народный депутат.

Сергей Козырь также отметил, что имеющийся законопроект о снижении НДС, предусматривающий ставку 5% для лекарственных средств и медицинских изделий, должен также сократить расходы на лечение для всех пациентов, в частности ветеранов и пострадавших от войны людей.

Что известно о проекте государственного бюджета на 2027 год

Напомним, правительство предлагает утвердить доходы бюджета в размере 5,648 триллиона гривен, а расходы – 7,272 триллиона гривен. В проекте уже есть предложения по увеличению финансирования социальной сферы, образования и медицины, поддержки бизнеса и жилищных программ. Реализация планов будет зависеть от окончательного утверждения бюджета и наличия финансирования.

В частности, на сектор безопасности и обороны правительство планирует выделить 4,885 триллиона гривен. Из этой суммы 2,2985 триллиона гривен планируется направить на вооружение и военную технику, а 1,7917 триллиона – на оплату труда и соответствующие начисления.