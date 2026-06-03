Не игнорируйте вызов: судья рассказал, при каких условиях проигрываются большинство дел

Украинцы нередко игнорируют повестку в суд и считают, что дело все равно решится без их присутствия. Однако в большинстве случаев выиграть дело при таких условиях – нереально.

Выгодно ли не приходить на суд?

Даже если человек не приходит на суд истцом или ответчиком, то судья все равно будет рассматривать дело. Но даже выигрышное дело можно проиграть, если не отстаивать свою правоту. Об этом написал судья Петр Тишкун в Threads.

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Судья, который стал популярным в социальных сетях из-за своего опыта и познавательных постов, нередко рассматривает дела о взыскании долгов по кредитам от различных кредитных контор, коллекторских фирм и банков.

Поскольку почти никто не приходит в заседание, то рассмотрение в основном происходит так: приходит время, я достаю дело, еще раз просматриваю, пишу на обложке результат рассмотрения. Все. 3 – 5 минут. Это позволяет мне рассматривать от 10 до 20 дел за день,

– отметил Петр Тышкун.

То есть вариант "не прийти в суд" не означает, что гражданин защищен от правосудия. Наоборот, при таких условиях возможен проигрыш. То есть суд все равно будет рассматривать дело.

Как написал Тышкун, суд опирается на доказательства истца по гражданским делам, если ответчик не явился на заседание повторно. Так же без присутствия человека могут выноситься приговоры по делам об административных нарушениях. В то же время по уголовным делам полиция приводит ответчика в суд самостоятельно.

Заметим, что закон не обязывает человека лично приходить в суд. Свою позицию, объяснения, отзыв на иск, доказательства возможно передать через представителя или адвоката. Однако если ответчик вообще не реагирует на иск и не предоставляет своих возражений, суд будет оценивать только те материалы, которые есть в деле на момент принятия решения.

Почему лучше не игнорировать вызов в суд из-за задолженности?

Игнорирование судебной повестки по делу о кредитном долге является невыгодной стратегией для должника, рассказала адвокат Валерия Скользнева. Если человек не подает возражений и не участвует в процессе, суд фактически рассматривает только позицию банка или микрофинансовой организации, а потому шансы на положительный результат для ответчика существенно уменьшаются.

В таких случаях суд может принять заочное решение. После вступления его в законную силу кредитор получает исполнительный лист и обращается в исполнительную службу для принудительного взыскания долга. Следствием может стать арест банковских счетов и другие исполнительные меры в отношении должника.

В то же время специалист отметила, что даже если долг существует, ответчику стоит реагировать на иск и проверять требования кредитора. Участие в деле дает возможность предоставить свои аргументы, проверить расчет задолженности и в отдельных случаях даже добиться уменьшения суммы требований.