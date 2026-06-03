Чи вигідно не приходити на суд?

Навіть якщо людина не приходить на суд позивачем чи відповідачем, то суддя все одно буде розглядати справу. Але навіть виграшну справу можна програти, якщо не відстоювати свою правоту. Про це написав суддя Петро Тишкун у Threads.

Дивіться також Людський фактор досі важливий: Верховний Суд визначив головну проблему "Електронного суду"

Суддя, який став популярним у соціальних мережах через свій досвід і пізнавальні пости, нерідко розглядає справи про стягнення боргів за кредитами від різних кредитних контор, колекторських фірм і банків.

Оскільки майже ніхто не приходить в засідання, то розгляд в основному відбувається так: приходить час, я дістаю справу, ще раз переглядаю, пишу на обкладинці результат розгляду. Все. 3 – 5 хвилин. Це дозволяє мені розглядати від 10 до 20 справ за день,

– зазначив Петро Тишкун.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Тобто варіант "не прийти в суд" не означає, що громадянин захищений від правосуддя. Навпаки, за таких умов можливий програш. Тобто суд все одно буде розглядати справу.

Як написав Тишкун, суд спирається на докази позивача у цивільних справах, якщо відповідач не з'явився на засідання повторно. Так само без присутності людини можуть виноситися вироки в справах про адміністративні порушення. Водночас у кримінальних справах поліція приводить відповідача до суду самостійно.

Зауважимо, що закон не зобов'язує людину особисто приходити до суду. Свою позицію, пояснення, відзив на позов, докази можливо передати через представника чи адвоката. Однак якщо відповідач взагалі не реагує на позов і не надає своїх заперечень, суд оцінюватиме лише ті матеріали, які є в справі на момент ухвалення рішення.

Чому краще не ігнорувати виклик до суду через заборгованість?

Ігнорування судової повістки у справі про кредитний борг є невигідною стратегією для боржника, розповіла адвокатка Валерія Скользнєва. Якщо людина не подає заперечень і не бере участі в процесі, суд фактично розглядає лише позицію банку чи мікрофінансової організації, а тому шанси на позитивний результат для відповідача суттєво зменшуються.

У таких випадках суд може ухвалити заочне рішення. Після набрання ним законної сили кредитор отримує виконавчий лист і звертається до виконавчої служби для примусового стягнення боргу. Наслідком може стати арешт банківських рахунків та інші виконавчі заходи щодо боржника.

Водночас фахівчиня наголосила, що навіть якщо борг існує, відповідачу варто реагувати на позов і перевіряти вимоги кредитора. Участь у справі дає можливість надати свої аргументи, перевірити розрахунок заборгованості та в окремих випадках навіть домогтися зменшення суми вимог.