Коли документ вважається врученим через засоби електронної комунікації?

У Верховному Суді розглянули справу, згідно з якою військовий мав отримати грошове забезпечення після правильного перерахунку. Суд став на бік чоловіка й зобов'язав частину повернути всі необхідні виплати із застосуванням розрахункової величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діяв станом на 1 січня 2022 та 2023 років. Проте спір виник через те, що суд міг неналежно повідомити учасника справи про судове рішення, направивши його через Єдину систему судової інформаційно-комунікаційної системи. Про це йдеться в матеріалах справи №560/1575/25.

За правилами роботи системи, суд має відправити документи до електронного кабінету, якщо людина його має. Комунікація тоді триває виключно в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі чи її окремій підсистемі. Якщо ж учасник справи не реєстрував кабінет, то всі документи йому надсилаються в паперовому форматі з повідомленням про вручення.

У той день, коли людина отримала судове рішення на ЄСІТС, тобто на підсистеми "Електронний кабінет" та "Електронний суд", воно вважається врученим. Тому з того дня рахується його чинність і термін виконання. Важливо, що суд теж має отримати повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи.

Водночас саме працівник суду має правильно внести всі відомості учасника справи в автоматизованій системі документообігу суду, зокрема його номер в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій чи реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб. Про це повідомляє Касаційний адміністративний суд.

Саме на працівника суду покладено обов'язок правильно указати інформацію щодо ідентифікації користувача Електронного кабінету та наслідком невиконання такого обов`язку є відсутність в учасника справи можливості перегляду матеріалів справи в його кабінеті, у тому числі й можливість вчасно бути обізнаним з рухом справи,

– йдеться в повідомленні.

Коли виникає проблема в системі?

Через помилку представників суду вважається, що повідомлення про доставлення електронного листа, сформоване через автоматизовану систему документообігу такого суду, не надійшло людині.

Якщо говорити про конкретний випадок, то у справі військовослужбовця та частини була саме така помилка. Під час внесення даних працівники не внесли інформацію про код ЄДРПО підрозділу, тому представники військової частини не отримували матеріали справи від апеляційного суду.

Водночас військова частина так само не отримала матеріали та рішення суду за допомогою звичайної пошти.

У Верховному Суді дійшли до висновку, що відповідач просто не був ознайомлений з рішенням апеляції та не міг відреагувати на нього. Тому скарга на бездіяльність була скасована.

Попри активний розвиток "Електронного суду", система все ще залежить від людського фактора. Суд сформував позицію, що технічні помилки працівників суду не можуть автоматично позбавляти сторону права на захист або можливості вчасно оскаржити рішення.

Важливо! Проблема пропуску процесуальних строків особливо критична під час війни, коли значна частина комунікації з судами відбувається дистанційно. Пропуск процесуальних строків може впливати на виплати, компенсації та соціальні гарантії військовим, як і було в описаному випадку.

Електронний суд розвивається в Україні: хто може реєструватися в ЄСІТС?

Система ЄСІТС фактично замінила звичний судовий процес, коли важливою була присутність людини в суд, а документи були паперовими. Нині ж Державна судова адміністрація України адмініструє електронну систему, яка дозволяє обмінюватися документами, фіксувати судовий процес та переводити засідання в режим відеоконференції. Про це очільник відомства Максим Пампура розповів у інтерв'ю 24 Каналу.

Система, що перевела суд в онлайн, також дозволяє складати оперативну та аналітичну звітність, надавати інформаційну допомогу суддям, а також автоматизувати різні потреби користувачів ЄСІТС.

Для того щоб створити електронний кабінет, особа повинна мати кваліфікованого електронного підпису. Під час реєстрації вказується адреса електронної пошти, номер телефону чи інші можливі засоби зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику

Обов'язково в системі мають реєструватися адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування й інші юридичні особи. Фізичні особи створюють свої електронні кабінети за бажанням, адже можливість доставки документів судового процесу через працівників пошти залишається ще досі.