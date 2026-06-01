Чоловік знущався з жінки з метою психологічного тиску

Суд відмежував порушення прав людини від звичайного побиття, визначивши, що якщо людина діяла не лише для завдання болю, а й незаконно позбавила іншого волі та чинила психологічний тиск, то це утворює склад катування. Про це йдеться в постанові за справою №344/15512/21.

Як з'ясувалося, чоловік зачинив у квартирі свою дружину, яка хотіла з ним розлучитися. Обвинувачуваний не дозволяв жінці йти з приміщення й усіляко блокував двері.

Хоча потерпіла благала відпустити її, чоловік не реагував на прохання. У нього була мета примусити її передумати щодо розлучення. Для психологічного тиску чоловік завдав собі ножових поранень, а також завдав ударів і дружині.

Цей тиск й незаконне утримання відбувалося протягом приблизно двох годин. Через напад чоловіка жінка отримала перелом носової кістки, синці та садна, її тіло зазнало порізів. Усі наслідки дій чоловіка підтверджувалися медичними висновками.

У суді першої інстанції чоловіка звинуватили в незаконному позбавленні волі або викраденні людини за обтяжувальних обставин і катуванні.

Справу розглянули й в апеляційному суді. Там винуватість чоловіка підтвердили й присудили йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак адвокат чоловіка наполягав, що в діях його підзахисного не було катування, а звинувачувати його варто лише в умисному легкому тілесному ушкодженні.

Що вирішив Верховний Суд?

У Верховному Суді зауважили, що в цій справі варто довести кожен з елементів об'єктивної та суб'єктивної сторін. Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами.

Суд вбачав у цій справі дотримання сукупності показань, які вказують на все ж більшу відповідальність, ніж просто за побиття. Судді звинувачували чоловіка, враховуючи сукупність показань потерпілих, свідків, медичних документів, висновку експерта та результатах огляду місця події.

Верховний Суд у своїй постанові написав, що чоловік дійсно здійснив проти жінки катування, зачинивши її у квартирі. Він зробив це, аби досягти бажаного для себе результату й примусити її жити разом з ним.

Через дії чоловіка жінка зазнала фізичного болю та морального страждання, адже відчувала неабиякий тиск.

У результаті Верховний Суд за матеріалами справи вирішив не змінювати вирок чоловікові й відмовити в касаційній скарзі його захисника. Тобто було визначено, що утримання людини проти її волі, побиття та завдання моральної шкоди задля корисливої мети утворюють склад катування та незаконного позбавлення волі.

Чи можна в Україні отримати компенсацію за моральну шкоду?

Люди може відсудити у кривдника компенсацію через фізичні або психологічні страждання, які вона зазнала. Її можна отримати через суд, але обов’язково потрібно довести сам факт шкоди, протиправність дій відповідача та причинно-наслідковий зв’язок між ними.

Для подання позову заявник має зібрати докази, які підтверджують моральні страждання. Це можуть бути медичні довідки, висновки лікарів або психологів, чеки на лікування чи послуги, документи про втрату роботи або зміну способу життя, а також свідчення очевидців. Чим більше таких доказів, тим вища ймовірність довести наслідки в суді.