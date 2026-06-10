Искусственный интеллект может помочь правосудию: первые идеи высказали в Великобритании

В Великобритании хотят тестировать искусственный интеллект в Королевском суде. Предполагается, что таким образом могут произойти улучшения в системе правосудия и упростятся процессы работы юристов и судей.

Как в Великобритании предлагают изменить судебную систему с помощью искусственного интеллекта?

Британское правительство решило испытать новые технологии и внедрить искусственный интеллект в систему правосудия. Таким образом в государстве могли бы уменьшиться накопленные задержки в судах и помочь в исследовании материалов дел и их анализа. Впервые использовать изменения попробуют в делах Королевского суда. Об этом пишет Sky News.

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Искусственный интеллект будет работать как своеобразные "помощники" для поддержки юристов и персонала. Кроме того, по мнению чиновников, это несколько оптимизирует процессы управления делами, чтобы рассмотрение было быстрее.

Такие изменения, в частности, могут повысить эффективность работы суда и сократить время для проведения заседаний, на которые жертвы преступлений сейчас ждут долго.

Важно, что систему сначала будут тестировать в закрытой среде, чтобы в будущем она отвечала высоким стандартам, которых требуют судьи и адвокаты.

Искусственный интеллект имеет силу изменить к лучшему то, как мы живем, работаем и управляем. Это положительное влияние можно увидеть в нашей системе правосудия – тысячи дней административной работы, что экономится для наших работников по вопросам пробации, а также появление новых инструментов, направленных на сокращение количества судебных разбирательств и быстрее обеспечения правосудия для жертв,

– отметил британский вице-премьер-министр Дэвид Лемми.

По словам чиновника, инспекторы пробации в Англии и Уэльсе получат доступ к инструменту ИИ под названием Justice Transcribe. Он автоматически будет записывать и расшифровывать разговоры с правонарушителями.

Есть ли риски во внедрении ИИ для судебной системы?

Юридическое общество Англии и Уэльса отмечает, что использование искусственного интеллекта в судах будет эффективным, если правительство проведет тщательную оценку пилотного проекта. При этом все выводы после тестирования должны быть обнародованы.

Хотя новые технологии должны улучшить доступ к правосудию, они не могут заменить жизненно важное финансирование и дополнительный персонал суда. Необходимы надежные гарантии для защиты всех нас и сохранения целостности системы правосудия,

– сказал исполнительный директор общества Ян Джеффри.

Каким профессиям угрожает искусственный интеллект?

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал, что ошибся, когда формировал список профессий, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта. По его мнению, есть работа, которая останется востребованной даже в период стремительного развития технологий. Это те профессии, требующие навыки, связанные с творчеством, принятием сложных решений, межличностной коммуникацией и ответственностью, будут оставаться важными. Технологии скорее будут менять содержание работы, чем полностью заменять людей.

При этом, сферу кибербезопасности эксперты называют одной из наиболее перспективных несмотря на развитие автоматизированных систем защиты, количество киберугроз растет, а потому спрос на специалистов, которые могут анализировать риски, реагировать на атаки и строить системы безопасности, будет только увеличиваться.