Як у Великій Британії пропонують змінити судову систему за допомогою штучного інтелекту?

Британський уряд вирішив випробувати нові технології та впровадити штучний інтелект до системи правосуддя. Таким чином у державі могли б зменшитися накопичені затримки в судах і допомогти в дослідженні матеріалів справ та їхнього аналізу. Уперше використати зміни спробують у справах Королівського суду. Про це пише Sky News.

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Штучний інтелект працюватиме як своєрідні "помічники" для підтримки юристів та персоналу. Крім того, на думку урядовців, це дещо оптимізує процеси управління справами, аби розгляд був швидшим.

Такі зміни, зокрема, можуть підвищити ефективність роботи суду та скоротити час для проведення засідань, на які жертви злочинів зараз чекають довго.

Важливо, що систему спочатку тестуватимуть у закритому середовищі, аби в майбутньому вона відповідала високим стандартам, яких вимагають судді та адвокати.

Штучний інтелект має силу змінити на краще те, як ми живемо, працюємо та керуємо. Цей позитивний вплив можна побачити в нашій системі правосуддя – тисячі днів адміністративної роботи, що економиться для наших працівників з питань пробації, а також поява нових інструментів, спрямованих на скорочення кількості судових розглядів та швидше забезпечення правосуддя для жертв,

– зазначив британський віцепрем'єр-міністр Девід Леммі.

За словами посадовця, інспектори пробації в Англії та Уельсі отримають доступ до інструменту ШІ під назвою Justice Transcribe. Він автоматично записуватиме та розшифровуватиме розмови з правопорушниками.

Чи є ризики в запровадженні ШІ для судової системи?

Юридичне товариство Англії та Уельсу зазначає, що використання штучного інтелекту в судах буде ефективним, якщо уряд проведе ретельну оцінку пілотного проєкту. При цьому всі висновки після тестування повинні бути оприлюднені.

Хоча нові технології мають покращити доступ до правосуддя, вони не можуть замінити життєво важливе фінансування та додатковий персонал суду. Необхідні надійні гарантії для захисту всіх нас та збереження цілісності системи правосуддя,

– сказав виконавчий директор товариства Ян Джеффрі.

Яким професіям загрожує штучний інтелект?

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман розповів, що помилився, коли формував список професій, які можуть зникнути через штучний інтелект. На його думку, є робота, яка залишиться потрібною навіть у період стрімкого розвитку технологій. Це ті професії, що вимагають навички, пов'язані з творчістю, ухваленням складних рішень, міжособистісною комунікацією та відповідальністю, залишатимуться важливими. Технології радше змінюватимуть зміст роботи, ніж повністю замінюватимуть людей.

При цьому, сферу кібербезпеки експерти називають однією з найбільш перспективних у час ШІ. Попри розвиток автоматизованих систем захисту, кількість кіберзагроз зростає, а тому попит на фахівців, які можуть аналізувати ризики, реагувати на атаки та будувати системи безпеки, лише збільшуватиметься.