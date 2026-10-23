Оформление статуса УБД по новому основанию: как Кабмин изменил правила для военных

Кабинет Министров внес изменения в правила получения статуса участника боевых действий. Теперь удостоверение можно получить повторно, если у человека изменились основания для его получения.

Что изменилось для участников боевых действий

Ранее у военных возникала проблема, если статус участника боевых действий им присваивался за прошлые годы или другие заслуги. Те, кто после полномасштабного вторжения вновь взял в руки оружие, имеют право переоформить удостоверение, имея новое основание. Об этом сообщили на сайте правительства.

Как сообщили в ведомстве, бюрократические проблемы возникали из-за юридических коллизий. После создания четкого механизма защитникам и защитницам разрешают оформить статус УБД за участие в отражении российской полномасштабной агрессии.

То есть теперь защитники, выполнявшие задачи в различных условиях и на разных этапах войны, не лишатся законных льгот, выплат или права на помощь из-за технических или юридических несоответствий в законах. Речь идет о:

военнослужащих, которые несли службу на территории других государств, участвовали в разминировании, выполняли специальные задачи и т. д.

гражданах, которые присоединились к антитеррористической операции, обеспечению ее проведения, а также осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях;

защитниках и защитницах, борющихся с военной агрессией России против Украины после 24 февраля 2022 года;

участниках движения сопротивления, конфиденциального сотрудничества и т. п.

После введения Кабмином изменений статус участника боевых действий предоставляется по общей процедуре независимо от того, есть ли у человека уже аналогичный статус, полученный ранее по другим пунктам закона.

Если лицо имеет право на статус по нескольким различным основаниям одновременно, ему выдается одно бумажное удостоверение по выбору. Информация о наличии статуса по другим правовым основаниям будет подтверждаться удобной выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны,

– сообщили в правительстве.

Там добавляют, что в настоящее время известно о примерно тысяче военнослужащих, прошедших через различные этапы защиты страны. Они имеют право беспрепятственно оформить статус УБД за участие в отражении полномасштабного вторжения.

Что делать защитникам и защитницам

Гражданам рекомендуют следить за вступлением в силу новых норм. После этого ветераны, которые ранее сталкивались с отказами или не могли подать документы из-за имеющегося статуса, смогут обратиться с заявлением в уполномоченные органы.

Важно иметь все необходимые справки о непосредственном участии в боевых действиях, различные приказы или другие подтверждающие документы.

Государство продолжает работать над тем, чтобы бюрократия не мешала тем, кто отдал самое главное ради защиты Украины,

– отмечают правительственные чиновники.

Напомним, военные могут оформить статус участника боевых действий автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны.

В противном случае статус можно получить путем подачи заявления, подтверждения участия в боевых действиях и предоставления двух фотографий в комиссию военного управления.