Оформление статуса УБД по новому основанию: как Кабмин изменил правила для военных

Что изменилось для участников боевых действий

Ранее у военных возникала проблема, если статус участника боевых действий им присваивался за прошлые годы или другие заслуги. Те, кто после полномасштабного вторжения вновь взял в руки оружие, имеют право переоформить удостоверение, имея новое основание. Об этом сообщили на сайте правительства.

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Как сообщили в ведомстве, бюрократические проблемы возникали из-за юридических коллизий. После создания четкого механизма защитникам и защитницам разрешают оформить статус УБД за участие в отражении российской полномасштабной агрессии.

То есть теперь защитники, выполнявшие задачи в различных условиях и на разных этапах войны, не лишатся законных льгот, выплат или права на помощь из-за технических или юридических несоответствий в законах. Речь идет о:

военнослужащих, которые несли службу на территории других государств, участвовали в разминировании, выполняли специальные задачи и т. д.

гражданах, которые присоединились к антитеррористической операции, обеспечению ее проведения, а также осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях;

защитниках и защитницах, борющихся с военной агрессией России против Украины после 24 февраля 2022 года;

участниках движения сопротивления, конфиденциального сотрудничества и т. п.

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После введения Кабмином изменений статус участника боевых действий предоставляется по общей процедуре независимо от того, есть ли у человека уже аналогичный статус, полученный ранее по другим пунктам закона.

Если лицо имеет право на статус по нескольким различным основаниям одновременно, ему выдается одно бумажное удостоверение по выбору. Информация о наличии статуса по другим правовым основаниям будет подтверждаться удобной выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны– сообщили в правительстве.

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Там добавляют, что в настоящее время известно о примерно тысяче военнослужащих, прошедших через различные этапы защиты страны. Они имеют право беспрепятственно оформить статус УБД за участие в отражении полномасштабного вторжения.

Что делать защитникам и защитницам

Гражданам рекомендуют следить за вступлением в силу новых норм. После этого ветераны, которые ранее сталкивались с отказами или не могли подать документы из-за имеющегося статуса, смогут обратиться с заявлением в уполномоченные органы.

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Важно иметь все необходимые справки о непосредственном участии в боевых действиях, различные приказы или другие подтверждающие документы.

Государство продолжает работать над тем, чтобы бюрократия не мешала тем, кто отдал самое главное ради защиты Украины– отмечают правительственные чиновники.

Напомним, военные могут оформить статус участника боевых действий автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны.

В противном случае статус можно получить путем подачи заявления, подтверждения участия в боевых действиях и предоставления двух фотографий в комиссию военного управления.