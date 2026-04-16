За отсрочкой – в ЦПАУ: как Кабмин обновил правила мобилизации и освобождения от службы

Изменения в постановление Кабинета министров несколько корректируют процесс мобилизации и социальные гарантии для молодых контрактников. Механизмы подачи документов на отсрочку теперь упростили.

Что изменил Кабинет министров в процессе мобилизации?

Документы для получения отсрочек будут подаваться через ЦНАП, а краткосрочные контракты будут выгодными для молодежи. Изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации утвердили в Постановлении правительства от 8 апреля № 467.

Смотрите также Отсрочка через Резерв+ не обновилась: могут ли мобилизовать

Теперь механизм подачи заявлений на отсрочку происходит через Центры предоставления административных услуг. Все военнообязанные, кроме тех, кто имеет бронирование или работает в спецслужбах, должны подавать заявления через ЦНАП. Оно пишется на имя председателя комиссии ТЦК. Таким образом государство хочет разгрузить служащих и уменьшить риски возникновения коррупции.

Важно! Заявление для получения отсрочки должно содержать паспортные данные, идентификационный код человека и основания, по которым будет получаться отсрочка.

Кроме того, молодые граждане смогут добровольно заключать контракты с ВСУ и служить год. Далее, после завершения контракта, мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, уволят в запас и дадут отсрочку от призыва на 12 месяцев. У Министерстве обороны уточнили, что для получения освобождения стоит лично обратиться в ТЦК с заявлением.

Своим решением Кабмин также разграничил обязанности территориальных центров и исключил из них оформление отсрочек для:

граждан, которых забронировали органы власти;

должностных лиц и руководителей определенных государственных институтов;

сотрудников СБУ и разведывательных органов.

Контракт 18 – 24: как оформить отсрочку после увольнения?