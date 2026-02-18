Никаких сельсоветов и поселков: Рада взялась за устаревшие сроки
- Верховная Рада рассматривает законопроект № 14318 по устранению устаревшей терминологии, в частности термины "город районного значения", "поселок городского типа", "сельсовет" будут исключены из законодательства.
- Законопроект предусматривает внесение изменений в 6 кодексов и 64 законов для приведения их в соответствие с актуальным законодательством в сфере местного самоуправления.
В Верховной Раде решили убрать устаревшие термины на обозначение населенных пунктов. Законодательство сделают соответствующим обновленному административно-территориальному устройству Украины.
Какие сроки хочет убрать Рада?
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проголосовал за законопроект № 14318 об изменениях в некоторые законодательные акты.
Смотрите также Хозяйственный кодекс: что о нем известно и какое важное решение приняла Рада
Изменения призваны убрать из документов терминологию, которая уже устарела и не соответствует действующим законам. Например, речь идет о таких названиях:
- сельсовет;
- поселок городского типа;
- город районного значения.
В дополнение в законопроекте уточнили полномочия местных органов власти согласно их принципу повсеместности их полномочий.
Важно! После решения комитета ВР законопроект передали в парламент. А уже на заседании 16 февраля депутаты рекомендовали принять его за основу.
Зачем убирают сроки?
Еще в 2020 году правительство определило административные центры регионов Украины. Тогда Кабмин утвердил 1 469 территориальных общин, пишет Судебно-юридическая газета.
В то же время, по словам законодателей, в действующем осталось много устаревшей терминологии. К примеру, это термины для обозначения города областного значения, поселков городского типа, городов районного значения и тому подобное. Эти названия нарушают новые подходы и могут создать правовые коллизии.
Поэтому в законопроекте предлагают изменения в 6 кодексов и 64 законов Украины. Это позволит осовременить законодательство в сфере местного самоуправления.
Из законодательства собираются убрать неактуальные понятия и унифицировать терминологию:
- изымут устаревшие категории административно-территориальных единиц;
- уберут упоминания объединенных территориальных общин как отдельный тип субъектов, которые часто повторяются.
Все базовые законы затем будут содержать одно название – территориальная община.
Заметьте! Также законодатели хотят доработать положения, которые регулируют возможность занимать должности в местной власти и органах государственной власти украинцам, которые имеют гражданство другого государства.
Куда исчезли поселки городского типа?
До начала полномасштабной войны в Украине было 885 поселков городского типа. Впрочем, после обновления законодательства подход к классификации населенных пунктов существенно изменился.
Согласно новым нормам, населенные пункты с компактной застройкой и количеством жителей более 10 тысяч получили статус городов. Территории с преимущественно усадебной застройкой и населением более 5 тысяч человек определили как поселки, а все остальные населенные пункты причисляли к селам.
Поселки городского типа, которые существовали ранее, автоматически перешли в новые категории в соответствии с этими критериями.
Отдельно закон ввел новое понятие – "поселение". Такое определили для компактных мест проживания людей за пределами официальных населенных пунктов, где нет постоянного состава населения. К ним, например, относятся дачные кооперативы или модульные городки для внутренне перемещенных лиц.