Касается разных категорий: что предлагает масштабный проект о правилах отсрочки

В Украине обнародовали полный пакет предложений Офиса Военного омбудсмена относительно масштабного пересмотра оснований для предоставления отсрочки от призыва и увольнения со службы. Инициатива предлагает существенно изменить правила для опекунов, лиц, ухаживающих за родными с инвалидностью, а также соискателей высшего образования.

Основные положения законопроекта об изменениях в правилах отсрочки

Общественная организация "Украинский центр защиты прав человека" получила копии документов в ответ на официальный информационный запрос. Пакет содержит сам проект закона, сравнительную таблицу, пояснительную записку и сопроводительное письмо, которое было направлено в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще 15 сентября 2026 года. Об этом написала председатель правления объединения и экс-омбудсмен Людмила Денисова.

Публикация документов вызвала широкий интерес, поскольку первоначальная версия проекта содержала гораздо более широкие ограничения, чем обсуждалось ранее. Хотя недавно Офис военного омбудсмена после консультаций с родительскими сообществами заявил о пересмотре подхода в отношении родителей детей с инвалидностью, остальные пункты остаются открытым вопросом.

В документах предлагаются дополнительные требования относительно постоянного ухода, наличия других членов семьи и обстоятельств, от которых зависит право на отсрочку,

– подытожила Денисова.

Официально Офис Военного омбудсмена отмечает, что цель законопроекта заключается в защите прав военнослужащих и предоставлении им более широких возможностей увольнения со службы по семейным обстоятельствам. Но фактически получается так, что расширение гарантий для военных может сузить действующие гарантии для других семей.

Важно! Законопроект лишь передан на рассмотрение в профильный комитет. Офис Военного омбудсмена не может самостоятельно инициировать изменения, но выполняет совещательно-консультативную функцию.

Адвокат Вячеслав Кирда отметил, что речь идет не о точечных поправках, а о фактическом пересмотре статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, пересмотреть правила предоставления отсрочек и существенно изменить возможность их получения предлагается для:

родителей детей с инвалидностью и детей с тяжелыми заболеваниями;

граждан, у которых супруг/супруга или родители имеют инвалидность – с привязкой к постоянному уходу; лиц, осуществляющих постоянный уход;

родственников второй и третьей степени родства и опекунов;

студенчества.

По словам адвоката, для аспирантов и соискателей третьего уровня образования предлагалось сохранить право на отсрочку исключительно в случае обучения по тем специальностям, которые Кабмин официально утвердит как критически важные для безопасности и обороны государства.

То есть если такая норма когда-нибудь станет законом, часть аспирантов может лишиться нынешнего права на отсрочку,

– написал адвокат.

Сравнительная таблица изменений, предлагаемых законопроектом / Скриншоты ОО "Украинский центр защиты прав человека"

Привязка к постоянному уходу и финансовые последствия

Согласно обнародованной Людмилой Денисовой пояснительной записке, целью изменений является устранение неоднозначного применения норм и синхронизация условий.

Для семей такой шаг создает не только бюрократические сложности, но и прямой риск для семейного бюджета. Постоянный уход предполагает официальное оформление особого статуса лица, осуществляющего уход, что юридически делает невозможной полноценную занятость на работе, вынуждая семью жить только на мизерные социальные выплаты и пенсии вместо стабильного заработка.

Общественные активисты отмечают, что уже собрали 2 360 анкет в ходе опроса граждан, которые ухаживают за родными и опасаются невозможности получить справки. На данный момент обнародованный документ является лишь предложением для обсуждения.

Что было известно ранее

Напомним, изменения в правилах оформления отсрочки вызвали общественный резонанс. Адвокат Дарья Тарасенко писала, что Офис Военного омбудсмена предложил Министерству обороны сократить перечень оснований для отсрочки от мобилизации, ужесточив требования к уходу за больными родственниками и воспитанию детей с инвалидностью. Инициатива предусматривает отмену отсрочки для ухода за членами семьи третьей степени родства и введение дополнительных условий для содержания родственников второй степени родства.

При этом перечень оснований для получения освобождения от мобилизации расширяется. Теперь такое право получили специалисты Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.