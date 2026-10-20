Головні пропозиції законопроєкту щодо змін правил відстрочки

Громадська організація "Український центр захисту прав людини" отримала копії документів у відповідь на офіційний інформаційний запит. Пакет містить сам проєкт закону, порівняльну таблицю, пояснювальну записку та супровідний лист, який направили до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще 15 вересня 2026 року. Про це написала голова правління об'єднання й ексомбудсман Людмила Денісова.

Публікація документів викликала широке зацікавлення, оскільки первинна версія проєкту містила набагато ширші обмеження, ніж обговорювалося раніше. Хоча нещодавно Офіс Військового омбудсмана після консультацій з батьківськими спільнотами заявив про перегляд підходу щодо батьків дітей з інвалідністю, решта пунктів залишається відкритим питанням.

У документах пропонуються додаткові вимоги щодо постійного догляду, наявності інших членів сім'ї та обставин, від яких залежить право на відстрочку,

– підсумувала Денісова.

Офіційно Офіс Військового омбудсмана зазначає, що мета законопроєкту полягає в захисті прав військовослужбовців та наданні їм ширших можливостей звільнення зі служби за сімейними обставинами. Але фактично виходить так, що розширення гарантій для військових може звузити чинні гарантії для інших родин.

Важливо! Законопроєкт лише дали на розгляд відповідальному комітету. Офіс Військового омбудсмана не може самостійно ініціювати зміни, але виконує дорадчо-консультативну функцію.

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Адвокат В'ячеслав Кирда зауважив, що йдеться не про точкові правки, а про фактичний перегляд статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, переглянути правила надання відстрочок і суттєво змінити можливість їх отримання пропонується для:

батьків дітей з інвалідністю та дітей із тяжкими захворюваннями;

громадян, чиї чоловік/дружина або батьки мають інвалідність – із прив’язкою до постійного догляду; осіб, які здійснюють постійний догляд;

родичів другого та третього ступенів споріднення та опікунів;

студентства.

За словами адвоката, для аспірантів та здобувачів третього рівня освіти пропонувалося зберегти право на відстрочку виключно у разі навчання за тими спеціальностями, які Кабмін офіційно затвердить критично важливими для безпеки й оборони держави.

Тобто якщо така норма колись стане законом, частина аспірантів може втратити нинішнє право на відстрочку,

– написав адвокат.

Порівняльна таблиця змін, які пропонує законопроєкт / Скриншоти ГО "Український центр захисту прав людини"

Прив'язка до постійного догляду та фінансові наслідки

Згідно з оприлюдненою Людмилою Денісовою пояснювальною запискою, метою змін є усунення неоднозначного застосування норм і синхронізація умов.

Для родин такий крок створює не лише бюрократичні складнощі, але й прямий ризик для сімейного бюджету. Постійний догляд передбачає офіційне оформлення особливого статусу доглядача, який юридично унеможливлює повноцінну зайнятість на роботі, змушуючи родину жити лише на мізерні соціальні виплати та пенсії замість стабільного заробітку.

Громадські активісти вказують, що зібрали вже 2 360 анкет під час опитування громадян, які доглядають рідних і побоюються неможливості отримати довідки. Наразі оприлюднений документ є лише пропозицією до обговорення.

Що було відомо раніше

Нагадаємо, зміни до правил оформлення відстрочки викликали суспільний резонанс. Адвокатка Дар'я Тарасенко писала, що Офіс військового омбудсмана запропонував Міністерству оборони зменшити перелік підстав для відстрочки від мобілізації, посиливши вимоги до догляду за хворими родичами та виховання дітей з інвалідністю. Ініціатива передбачає скасування відстрочки для догляду за членами сім'ї третього ступеня споріднення та запровадження додаткових умов для утримання родичів другого ступеня споріднення.

При цьому перелік підстав для отримання звільнення від мобілізації розширюється. Тепер таке право отримали фахівці Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.