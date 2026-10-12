Як можуть змінитися умови надання відстрочки

Військовий омбудсман не може створювати законопроєкти, які змінюють будь-які умови служби та мобілізації. Проте пропозиції його Офісу приймають профільні міністерства. Зараз з'явилася новина, що Військовий омбудсман вважає за доцільне зменшити перелік підстав для відстрочки. Про це вже повідомили до Міноборони. Як повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко, у разі підтримки пропозицій Офісу Військового омбудсмана вимоги до військовозобов'язаних значно посиляться.

Право на відстрочку та звільнення зі служби можуть зрівняти. Але замість того, щоб збільшити кількість підстав для звільнення, пропонується зробити так, щоб право на відстрочку отримали менше українців. Запропоновані зміни перш за все стосуються відстрочки за сімейними обставинами.

Будуть зміни в переліку підстав для відстрочки чи ні - ключову роль у цьому в будь-якому разі відіграватиме Міноборони, а не Офіс військового омбудсмана. Остаточне слово буде за депутатами Верховної Ради,

– написала адвокатка.

Зокрема, як зазначила експертка, Офіс Військового омбудсмана уточнив норми щодо виховання дітей з інвалідністю. Для отримання відстрочки в родині має бути або дві дитини з інвалідністю, або бути відсутнім інший член сім'ї, який зобов'язаний виховувати дитину. Тобто якщо дитина з інвалідністю лише одна й вона має батька й матір, то право на відстрочку за таких умов втрачається.

Для деяких підстав, що стосуються утримання та піклування, пропонується ввести обов'язкову додаткову умову – факт здійснення постійного догляду або відсутність інших осіб і опікунів, які спроможні його надавати.

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Також Офіс пропонує запровадити додаткову умову здійснення догляду, проте не уточнюється, за ким саме.

Крім того, ініціатива передбачає скасування права на відстрочку з догляду за членами сім'ї третього ступеня споріднення. Для родичів другого ступеня споріднення планується запровадити додаткові обмеження.

Я не бачила безпосередньо тексту звернення офісу до Міністерства. Я бачила переказ відповіді Офісу громадській організації "Український центр захисту прав людини" – і я не знаю, чи повний та дослівно коректний той переказ. Можливо, пропозиції Офісу містять ще більше обмежень,

– додає Дар'я Тарасенко.

Експертка закликала не панікувати, оскільки подання такого звернення до Міноборони не є знаковою подією, а лише одним з етапів обговорення проблемних питань.

Нагадаємо, раніше у парламенті зареєстрували законопроєкт №16118, який пропонує створити додаткові офіційні підстави для відстрочки та демобілізації тим, хто опікується родичами літнього віку та тими, хто має тяжкі захворювання. Підтверджувати таке право ініціатори пропонують за допомогою медичних документів.

При цьому експерти та деякі народні депутати наголошують на необхідності ухвалення законопроєкту №15057, щоб дозволити батькам дітей з інвалідністю звільнятися зі служби в ЗСУ. Через законодавчу неузгодженість права таких родин наразі обмежені.