Как могут измениться условия предоставления отсрочки

Военный омбудсмен не может разрабатывать законопроекты, изменяющие какие-либо условия службы и мобилизации. Однако предложения его Офиса принимают профильные министерства. Сейчас появилась новость, что Военный омбудсмен считает целесообразным сократить перечень оснований для отсрочки. Об этом уже сообщили в Минобороны. Как сообщила адвокат Дарья Тарасенко, в случае поддержки предложений Офиса Военного омбудсмена требования к военнообязанным значительно ужесточатся.

Право на отсрочку и освобождение от службы могут приравнять. Но вместо того, чтобы увеличить количество оснований для увольнения, предлагается сделать так, чтобы право на отсрочку получили меньше украинцев. Предлагаемые изменения в первую очередь касаются отсрочки по семейным обстоятельствам.

Будут ли изменения в перечне оснований для отсрочки или нет – ключевую роль в этом в любом случае будет играть Минобороны, а не Офис военного омбудсмена. Последнее слово останется за депутатами Верховной Рады,

– написала адвокат.

В частности, как отметила эксперт, Офис военного омбудсмена уточнил нормы, касающиеся воспитания детей с инвалидностью. Для получения отсрочки в семье должно быть либо двое детей с инвалидностью, либо должен отсутствовать другой член семьи, обязанный воспитывать ребенка. То есть если ребенок с инвалидностью только один и у него есть отец и мать, то право на отсрочку при таких условиях теряется.

Для некоторых оснований, касающихся содержания и попечения, предлагается ввести обязательное дополнительное условие – факт осуществления постоянного ухода или отсутствие других лиц и опекунов, способных его обеспечить.

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Также Офис предлагает ввести дополнительное условие по уходу, однако не уточняется, за кем именно.

Кроме того, инициатива предусматривает отмену права на отсрочку по уходу за членами семьи третьей степени родства. Для родственников второй степени родства планируется ввести дополнительные ограничения.

Я не видела непосредственно текста обращения Офиса в Министерство. Я видела пересказ ответа Офиса общественной организации "Украинский центр защиты прав человека" – и я не знаю, насколько полным и дословно точным является этот пересказ. Возможно, предложения Офиса содержат еще больше ограничений,

– добавляет Дарья Тарасенко.

Эксперт призвала не паниковать, поскольку подача такого обращения в Минобороны не является знаковым событием, а лишь одним из этапов обсуждения проблемных вопросов.

Напомним, ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект № 16118, который предлагает создать дополнительные официальные основания для отсрочки и демобилизации тех, кто ухаживает за пожилыми родственниками и теми, кто страдает тяжкими заболеваниями. Подтверждать такое право инициаторы предлагают с помощью медицинских документов.

При этом эксперты и некоторые народные депутаты подчеркивают необходимость принятия законопроекта №15057, чтобы разрешить родителям детей с инвалидностью увольняться со службы в ВСУ. Из-за законодательной несогласованности права таких семей в настоящее время ограничены.