Кто после вступления изменений в силу получит право на отсрочку и освобождение

Законодатели предлагают урегулировать случаи, когда граждане фактически осуществляют постоянный уход за родными, но не имеют официального основания для отсрочки или демобилизации. Действующие нормы не учитывают все ситуации, когда требуется ежедневная помощь больным или пожилым людям. Об этом говорится в карточке законопроекта №16118.

Документ предусматривает изменения в законы о мобилизационной подготовке и военной службе. Новые нормы коснутся тех, кто ухаживает за родителями или членами семьи второй степени родства. Речь идет о пожилых родственниках, которые из-за хронических заболеваний, когнитивных расстройств или других нарушений утратили способность самостоятельно передвигаться или обслуживать себя.

Для подтверждения права на отсрочку или освобождение потребуется заключение врачебно-консультативной комиссии или решение экспертной команды по оцениванию функционирования лица. При этом не обязательно, чтобы родственник имел степень инвалидности. Основанием для освобождения от обязанности служить будет лишь наличие факта болезни.

В таких случаях постоянный уход является не добровольной бытовой помощью, а необходимостью, обусловленной состоянием здоровья лица и его неспособностью самостоятельно обеспечивать собственные основные потребности. Поэтому законодательное регулирование должно учитывать не только формальный статус лица, нуждающегося в помощи, но и объективную потребность в постоянном постороннем уходе, если такая потребность надлежащим образом подтверждена,

– пишут авторы.

Оформить отсрочку или демобилизацию можно будет только при отсутствии других близких родственников первой степени родства, которые могут осуществлять уход. Если же такие родственники сами нуждаются в посторонней помощи, это право сохраняется за военнообязанным.

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Законодательные изменения создадут дополнительное основание для отсрочки и освобождения от военной службы. Так будет урегулирован вопрос о праве человека осуществлять постоянный посторонний уход за своими родственниками – лицами пожилого возраста, которые по состоянию здоровья утратили способность к самообслуживанию.

Напомним, в 2026 году остаются в силе все основные основания для отсрочки. Получить освобождение от мобилизации можно по семейным обстоятельствам, из-за неудовлетворительного состояния здоровья, обучения, профессиональной деятельности и других причин.

Стоит помнить, что отсрочка может быть предоставлена после официальной подачи документов, подтверждающих эти основания. Пока это не сделано, человек подлежит мобилизации.