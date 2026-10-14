Бронирование от мобилизации: что в ближайшее время изменится для украинцев
Министерство экономики подготовило поправки к постановлению № 76. Именно это постановление регулирует процесс бронирования работников в период действия военного положения.
Что правительство предлагало изменить в правилах бронирования
Министр экономики Александр Кравченко разослал проект центральным органам исполнительной власти еще 8 октября, но "документ обновился на 90%", о чем пишет ЕП со ссылкой на собственные источники.
Окончательный вариант принятых изменений будет объявлен не ранее 18 октября.
Вечером во вторник, 13 октября, правительство приняло постановление об изменениях в бронировании, но с 5-дневным сроком доработки.
- Первоначальный вариант документа предусматривал отмену 100%-ной квоты на бронирование работников ряда критически важных отраслей, в частности топливно-энергетического сектора и других компаний, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетической и газотранспортной систем.
- Также предполагалось сокращение доли военнообязанных работников, которых предприятия могли бронировать, – со 100% до 85%.
- Предприятиям сферы ЖКХ квоту хотели уменьшить с 75% до 60%.
- А критически важные предприятия должны рассчитывать квоту работников, которых они могут бронировать.
Обратите внимание! На сегодняшний день квота бронированных работников определяется исходя из общей численности всех военнообязанных работников.
В правительственное постановление вернулась норма, которую уже хотели принять летом, – создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных. Речь идет о консультативно-совещательном органе Кабмина, который фактически будет согласовывать критерии критичности предприятий. Сейчас же таким согласованием занимаются Минобороны и Минэкономики.
В случае своего появления Координационный центр будет не только согласовывать сами критерии критичности для предприятий, но и иметь последнее слово в определении любого предприятия как критически важного (то есть такого, которое сможет проводить бронирование работников),
– пояснили в материале.
Более того, согласно первоначальному замыслу, органам власти, определяющим критерии критичности, необходимо обновить их до 20 октября и согласовать с центром.
Как отреагировали в Украине на новые правила бронирования
Представители бизнеса раскритиковали первый вариант изменений. Накануне их обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.
- Например, в Европейской бизнес-ассоциации напомнили, что предыдущий пересмотр критериев критичности завершился всего полтора месяца назад.
- Национальная ассоциация украинской оборонной промышленности призвала отказаться от "вредной" нормы об уменьшении квоты работников, бронированных в ОПК, со 100% до 85%.
- В Союзе украинских предприятий обратились к правительству за разъяснениями относительно возможных изменений и заявили, что представителей бизнеса к их обсуждению не привлекали.
- В Федерации работодателей, в частности, призвали правительство изменить вектор поиска мобилизационного ресурса: с "белого" бизнеса на неофициальное трудоустройство.
Обратите внимание! Больше всего дискуссий будет сосредоточено вокруг размера квоты бронирования для энергетических, коммунальных и оборонных предприятий.
В качестве одного из компромиссных вариантов предлагалось сохранить 100-процентное бронирование только для тех военнообязанных работников, которые непосредственно задействованы в ремонте и обслуживании энергетической инфраструктуры, теплосетей, систем водоснабжения, а также в производстве оружия. "На вспомогательный персонал таких компаний предлагалось распространять квоты,
– сообщил источник ЕП.
По состоянию на вечер 13 октября была исключена норма о неучете лиц с отсрочкой при определении квоты для бронирования.
Но многие положения остаются неопределенными. Например, что касается пересмотра критериев критичности, ведь в первоначальном варианте постановления он должен был состояться до 20 октября.
Также неизвестной остается судьба компаний, подтвердивших критичность в ходе летних изменений.
Напомним, что бизнес пока не оценивает конкретные положения относительно бронирования от мобилизации, ведь документ еще официально не обнародован. Но возможные ограничения уже вызывают беспокойство бизнес-сообщества.