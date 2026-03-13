Сезон начался: что стоит знать о сдаче экзамена на водительское удостоверение категории "А"

Сервисные центры МВД в Украине возобновили сдачу практических экзаменов по вождению мототранспорта. С наступлением более теплого времени года возросло количество желающих получить категорию "А" и "А1".

Куда обращаться, чтобы сдать экзамен по вождению на категории "А" и "А1"?

Возможность сдачи практического экзамена на право управления мопедами и мотоциклами уже есть, сезон активного приема курсантов начался. Для того, чтобы получить категорию прав "А" и "А1", экзамен сдается исключительно на специальной площадке для обучения и проверки навыков управления транспортными средствами. Об этом пишет Главный сервисный центр МВД.

Специальные площадки есть во всех сервисных центрах, которые сейчас уполномочены принимать экзамены.

Кандидат в водители во время экзамена показывает базовые навыки управления мототранспортом, среди которых:

балансировка;

маневрирование;

контроль скорости и торможения.

Упражнения выполняются в соответствии с требованиями подготовки водителей и порядка приема экзаменов. Для этого у инспектора есть специальный чек-лист по которому он сверяет уровень подготовки будущего водителя.

Стоит отметить! Категория "A" дает право управлять мотоциклами, а владельцы "А1" могут ехать за рулем мопедов и мотороллеров с объемом двигателя до 50 кубов и мощностью до 4 киловатт. В Украине получить эти категории можно с 16 лет.

Важно, что Постановление Кабинета Министров №340 определяет, что право на управление транспортными средствами предоставляется только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов для соответствующей категории.

Сдавать экзамен на получение категории "А" и "А1" можно как на мототранспорте сервисного центра МВД, если есть. Также разрешается езда на учебном мотоцикле, который предоставляет автошкола. Важно только, чтобы транспорт был исправным и отвечал техническим требованиям.

Как и для получения большинства услуг в сервисных центрах МВД, человек должен зарегистрироваться через систему Е-записи на сайте Главного сервисного центра МВД или через приложение. Также регистрация проводится уже на месте сдачи экзамена через терминал самообслуживания в помещении сервисного центра МВД.

Что советуют в МВД для успешной сдачи экзамена?

Чтобы кандидату в водители было удобно, ему стоит выбрать удобную защитную экипировку, включающую шлем, перчатки и соответствующую обувь. Наличие шлема во время экзамена показывает готовность кандидата соблюдать правила безопасности.

Будущий водитель может заранее изучить схему упражнений, чтобы быть уверенным в своих действиях уже во время экзамена.

Кроме того, во время экзамена важно сохранять спокойствие и обращать внимание на инструкции экзаменатора.

Что стоит знать о наказании за вождение без прав?