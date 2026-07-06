Повестки в суд будут отправлять через интернет: что изменит правительственный законопроект

Вызов граждан в суд с помощью мессенджеров или электронной почты может стать законным. Законодатели предлагают закрепить правила вызова лиц, находящихся на временно оккупированных территориях и в России.

Лиц из ТОТ смогут вызвать в суд

На первый взгляд, инициатива звучит странно – как можно вызвать в суд человека, который физически не может участвовать в заседании. Но система электронного суда позволяет сейчас проводить рассмотрение дел без присутствия в зале заседаний. Об этом и не только говорится в законопроекте №15376.

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Информировать о судебном заседании через мессенджеры или электронную почту предлагают участникам уголовного производства, которым при определенных обстоятельствах нельзя отправить повестку по месту регистрации.

Кроме того, изменения в закон позволят восстанавливать материалы уголовных дел, утраченные в результате оккупации. Именно на это рассчитан законопроект, автором которого выступил Кабинет Министров.

Проблема вызова участников производства, находящихся на временно оккупированных территориях или в России, не позволяет осуществлять правосудие в отношении таких лиц. Просто потому, что уведомление о судебном заседании не доходит до таких граждан. Поэтому правительство просит разрешить отправлять повестки через сайт Офиса генерального прокурора, электронную почту, мессенджеры и социальные сети.

Кроме того, у правоохранительных органов может появиться возможность приостанавливать и возобновлять досудебное расследование в отношении лиц, не находящихся на территории Украины, а также полностью закрывать отдельные дела по истечении сроков давности.

Отдельно документ позволит признавать недействительными документы, которые в свое время выдавали оккупационные власти.

Кабмин также прописал в проекте новые правила зачета срока наказания для осужденных на ВОТ, а также несколько расширил их права на пересмотр заочных приговоров. Люди, отбывавшие наказание на ТОТ или в России по приговорам украинских судов, будут проходить специальную адаптацию.

То есть дела, которые были приостановлены из-за войны, официально будет разрешено возобновить. Также новым законом будет обеспечена неотвратимость наказания – благодаря введению электронных уведомлений, возможности восстановления утраченных материалов на любой стадии и четким правилам зачета срока осужденных.

Закон о декларациях добропорядочности и семейных связях судей

9 июня народные депутаты в целом поддержали законопроект, необходимый для выполнения обязательств Украины в рамках Плана Украины и финансовой поддержки Ukraine Facility.

Этим решением парламентарии усилили подотчетность судебной власти и обновили систему подачи деклараций о добропорядочности судей.

Теперь государство будет проверять сведения, которые судья вносит в декларацию. Подавать ее нужно будет не только за год, а не за весь период своей жизни. Также сокращается срок проверок таких деклараций до шести месяцев.