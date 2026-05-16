Человеческий фактор до сих пор важен: Верховный Суд определил главную проблему "Электронного суда"

Обновленная система судов позволяет отправлять решения или другие процессуальные документы участникам судебного процесса в электронном формате. Для этого применяется Единая судебная информационно-коммуникационная система или ее отдельные подсистемы. Для обмена документами есть порядок, но в то же время в условиях такой коммуникации могут возникать споры.

Когда документ считается врученным через средства электронной коммуникации?

В Верховном Суде рассмотрели дело, согласно которому военный должен был получить денежное обеспечение после правильного перерасчета. Суд принял сторону мужчины и обязал часть вернуть все необходимые выплаты с применением расчетной величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, действовавшего по состоянию на 1 января 2022 и 2023 годов. Однако спор возник из-за того, что суд мог ненадлежащим образом уведомить участника дела о судебном решении, направив его через Единую систему судебной информационно-коммуникационной системы. Об этом говорится в материалах дела №560/1575/25.

По правилам работы системы, суд должен отправить документы в электронный кабинет, если человек его имеет. Коммуникация тогда продолжается исключительно в Единой судебной информационно-коммуникационной системе или ее отдельной подсистеме. Если же участник дела не регистрировал кабинет, то все документы ему направляются в бумажном формате с уведомлением о вручении.

В тот день, когда человек получил судебное решение на ЕСИТС, то есть на подсистемы "Электронный кабинет" и "Электронный суд", оно считается врученным. Поэтому с того дня считается его действие и срок исполнения. Важно, что суд тоже должен получить уведомление о доставке копии судебного решения на официальный электронный адрес лица.

В то же время именно работник суда должен правильно внести все сведения участника дела в автоматизированной системе документооборота суда, в частности его номер в Едином государственном реестре предприятий и организаций или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – для физических лиц. Об этом сообщает Кассационный административный суд.

Именно на работника суда возложена обязанность правильно указать информацию по идентификации пользователя Электронного кабинета и следствием невыполнения такой обязанности является отсутствие у участника дела возможности просмотра материалов дела в его кабинете, в том числе и возможность вовремя быть осведомленным с движением дела,

– говорится в сообщении.

Когда возникает проблема в системе?

Из-за ошибки представителей суда считается, что сообщение о доставке электронного письма, сформировано через автоматизированную систему документооборота такого суда, не поступило человеку.

Если говорить о конкретном случае, то в деле военнослужащего и части была именно такая ошибка. При внесении данных работники не внесли информацию о коде ЕГРПО подразделения, поэтому представители воинской части не получали материалы дела от апелляционного суда.

В то же время воинская часть так же не получила материалы и решение суда с помощью обычной почты.

В Верховном Суде пришли к выводу, что ответчик просто не был ознакомлен с решением апелляции и не мог отреагировать на него. Поэтому жалоба на бездействие была отменена.

Несмотря на активное развитие "Электронного суда", система все еще зависит от человеческого фактора. Суд сформировал позицию, что технические ошибки работников суда не могут автоматически лишать сторону права на защиту или возможности вовремя обжаловать решение.

Важно! Проблема пропуска процессуальных сроков особенно критична во время войны, когда значительная часть коммуникации с судами происходит дистанционно. Пропуск процессуальных сроков может влиять на выплаты, компенсации и социальные гарантии военным, как и было в описанном случае.

Электронный суд развивается в Украине: кто может регистрироваться в ЕСИТС?

Система ЕСИТС фактически заменила привычный судебный процесс, когда важным было присутствие человека в суд, а документы были бумажными. Сейчас же Государственная судебная администрация Украины администрирует электронную систему, которая позволяет обмениваться документами, фиксировать судебный процесс и переводить заседания в режим видеоконференции. Об этом глава ведомства Максим Пампура рассказал в интервью 24 Каналу.

Система, что перевела суд в онлайн, также позволяет составлять оперативную и аналитическую отчетность, оказывать информационную помощь судьям, а также автоматизировать различные потребности пользователей ЕСИТС.

Для того чтобы создать электронный кабинет, лицо должно иметь квалифицированную электронную подпись. При регистрации указывается адрес электронной почты, номер телефона или другие возможные средства связи, которые обеспечивают фиксацию сообщения или вызова

Обязательно в системе должны регистрироваться адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления и другие юридические лица. Физические лица создают свои электронные кабинеты по желанию, ведь возможность доставки документов судебного процесса через работников почты остается до сих пор.