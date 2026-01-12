Защита прав военнослужащих во время военного положения: как действовать в случае нарушений

Даже в условиях военного положения военнослужащие имеют гарантированное право на законное и справедливое отношение со стороны командования. В случае незаконных приказов, превышения полномочий или других нарушений они могут обжаловать такие действия и получить юридическую помощь.

Как военнослужащему защитить свои права?

Государство обеспечивает военнослужащим правовую защиту и возможность отстоять свои права даже во время действия военного положения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Если в отношении защитника или защитницы допускаются незаконные решения, злоупотребление полномочиями или другие нарушения, закон предоставляет механизмы для их обжалования и получения профессиональной правовой поддержки.

Во время прохождения службы военные чаще всего сталкиваются с проблемами, связанными с незаконным увольнением мобилизованных с работы, задержками или невыплатой денежного обеспечения, отказом в увольнении или расторжении контракта, непредоставлением личного дела, игнорированием решений военно-врачебной комиссии или отказом в материальной помощи. Такие нарушения могут решаться как в досудебном порядке путем подачи жалоб, так и через обращение в административный суд.

Обратите внимание! Закон позволяет обжаловать приказы командования о присвоении или понижении в воинском звании, назначении и увольнении с должностей, перемещении по службе, направлении за границу, заключении или прекращении контракта, увольнении с военной службы, а также наложении дисциплинарных взысканий.

В случае нарушения прав военнослужащий может обратиться в Военную службу правопорядка, Государственное бюро расследований (если речь идет о преступлении), высшего командования или соответствующих подразделений Министерства обороны. Вопросы медицинского обеспечения рассматривает Командование Медицинских сил ВСУ, а финансовые - профильные подразделения Минобороны. По вопросам, не связанных непосредственно со службой, возможно обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Помните! Отдельно военнослужащие, ветераны и участники боевых действий имеют право на бесплатную юридическую помощь. Специалисты системы БПП предоставляют консультации, помогают подготовить заявления и жалобы, а при необходимости - обеспечивают представительство в суде, в том числе дистанционно или через ближайшее бюро юридической помощи.

