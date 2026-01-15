Ошибка в декларации: как и когда госслужащему исправить данные без нарушения

Даже опытные декларанты не застрахованы от ошибок при заполнении деклараций о доходах и имуществе. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции напомнили, какие возможности предусмотрены для исправления неточностей и что делать, если сроки уже истекли.

Как исправить ошибки в декларации?

Декларирование доходов и имущества требует точности, однако ошибки возможны даже у опытных декларантов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции напомнили, что в Едином государственном реестре деклараций предусмотрены механизмы для исправления неточностей – при условии соблюдения установленных правил и сроков.

Читайте также Могут ли банки бесконечно начислять штрафы за кредит

Как сообщили в НАПК, подать исправленную декларацию можно в течение 30 дней с момента подачи основной. Для этого необходимо войти в персональный кабинет, выбрать поданную декларацию и воспользоваться функцией "Подать исправленную декларацию". Система создает черновик, в котором можно отредактировать данные и подать документ повторно. В то же время исправленная декларация может быть подана только один раз в пределах этого 30-дневного срока.

Какой алгоритм действий:

войдите в свой персональный кабинет;

найдите поданную декларацию – возле нее есть кнопка "Подать исправленную декларацию", которая будет активной 30 дней с момента подачи документа;

нажмите кнопку – система создаст черновик исправленной декларации;

отредактируйте данные;

сохраните изменения, после чего черновик исправленной декларации будет сохранен;

подайте черновик исправленной декларации.

Что делать, если истек срок для подачи исправленной декларации?

Если же срок в 30 дней для подачи исправленной декларации истек или возможность исправления уже использована, декларант все равно может сообщить об ошибке. Для этого нужно:

войти в персональный электронный кабинет Реестра деклараций;

перейти во вкладку "Мои сообщения" – она находится рядом с "Мои документы" и "Мой профиль";

создать новое сообщение и отправить его – в произвольной форме опишите, какие именно ошибки обнаружили и почему вы их допустили.

Ответ на сообщение не предусмотрен, но информацию, указанную в сообщении, могут учесть при полной проверке декларации.

Можно ли изменить тип декларации?

Изменение типа декларации не предусмотрено, но если вы:

ошибочно подали декларацию "Кандидата на должность" – просто подайте новую декларацию правильного типа;

ошибочно выбрали другой тип декларации вместо "При увольнении" – нужно сообщить НАПК через вкладку "Мои сообщения" в персональном кабинете и подать декларацию "При увольнении" за соответствующий период;

ошибочно выбрали тип декларации "Я продолжаю выполнять функции государства...." или "Я прекратил(-ла) выполнять функции государства..." вместо "Ежегодная" – у вас есть 30 дней на исправление такой отметки.

подали декларацию неправильного типа за прошлый период – сообщите об этом НАПК через вкладку "Мои сообщения" в личном кабинете Реестра деклараций.

Ответ на сообщение не поступает, но эту информацию могут учесть при проверке декларации, отмечают в НАПК.

Как снять себя с Единого реестра должников после погашения долга?