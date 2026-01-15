Помилка в декларації: як і коли держслужбовцю виправити дані без порушення

Навіть досвідчені декларанти не застраховані від помилок під час заповнення декларацій про доходи та майно. У Національному агентстві з питань запобігання корупції нагадали, які можливості передбачені для виправлення неточностей і що робити, якщо строки вже сплинули.

Як виправити помилки у декларації?

Декларування доходів і майна вимагає точності, однак помилки можливі навіть у досвідчених декларантів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". У Національному агентстві з питань запобігання корупції нагадали, що в Єдиному державному реєстрі декларацій передбачені механізми для виправлення неточностей – за умови дотримання встановлених правил і строків.

Як повідомили в НАЗК, подати виправлену декларацію можна протягом 30 днів з моменту подання основної. Для цього необхідно увійти в персональний кабінет, обрати подану декларацію та скористатися функцією "Подати виправлену декларацію". Система створює чернетку, у якій можна відредагувати дані та подати документ повторно. Водночас виправлена декларація може бути подана лише один раз у межах цього 30-денного строку.

Який алгоритм дій:

увійдіть у свій персональний кабінет;

знайдіть подану декларацію – біля неї є кнопка "Подати виправлену декларацію", яка буде активною 30 днів з моменту подання документа;

натисніть кнопку – система створить чернетку виправленої декларації;

відредагуйте дані;

збережіть зміни, після чого чернетка виправленої декларації буде збережена;

подайте чернетку виправленої декларації.

Що робити, якщо сплив термін для подання виправленої декларації?

Якщо ж строк у 30 днів для подання виправленої декларації минув або можливість виправлення вже використана, декларант усе одно може повідомити про помилку. Для цього потрібно:

увійти у персональний електронний кабінет Реєстру декларацій;

перейти у вкладку "Мої повідомлення" – вона знаходиться поруч із "Мої документи" та "Мій профіль";

створити нове повідомлення та відправити його – у довільній формі опишіть, які саме помилки виявили та чому ви їх припустилися.

Відповідь на повідомлення не передбачена, але інформацію, вказану в повідомленні, можуть врахувати під час повної перевірки декларації.

Чи можна змінити тип декларації?

Зміна типу декларації не передбачена, але якщо ви:

помилково подали декларацію "Кандидата на посаду" – просто подайте нову декларацію правильного типу;

помилково обрали інший тип декларації замість "При звільненні" – потрібно повідомити НАЗК через вкладку "Мої повідомлення" у персональному кабінеті та подати декларацію "При звільненні" за відповідний період;

помилково обрали тип декларації "Я продовжую виконувати функції держави…." чи "Я припинив(-ла) виконувати функції держави…" замість "Щорічна" – у вас є 30 днів на виправлення такої позначки.

подали декларацію неправильного типу за минулий період – повідомте про це НАЗК через вкладку "Мої повідомлення" в особистому кабінеті Реєстру декларацій.

Відповідь на повідомлення не надходить, але цю інформацію можуть врахувати під час перевірки декларації, зазначають у НАЗК.

