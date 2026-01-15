Як виправити помилки у декларації?
Декларування доходів і майна вимагає точності, однак помилки можливі навіть у досвідчених декларантів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". У Національному агентстві з питань запобігання корупції нагадали, що в Єдиному державному реєстрі декларацій передбачені механізми для виправлення неточностей – за умови дотримання встановлених правил і строків.
Як повідомили в НАЗК, подати виправлену декларацію можна протягом 30 днів з моменту подання основної. Для цього необхідно увійти в персональний кабінет, обрати подану декларацію та скористатися функцією "Подати виправлену декларацію". Система створює чернетку, у якій можна відредагувати дані та подати документ повторно. Водночас виправлена декларація може бути подана лише один раз у межах цього 30-денного строку.
Який алгоритм дій:
- увійдіть у свій персональний кабінет;
- знайдіть подану декларацію – біля неї є кнопка "Подати виправлену декларацію", яка буде активною 30 днів з моменту подання документа;
- натисніть кнопку – система створить чернетку виправленої декларації;
- відредагуйте дані;
- збережіть зміни, після чого чернетка виправленої декларації буде збережена;
- подайте чернетку виправленої декларації.
Що робити, якщо сплив термін для подання виправленої декларації?
Якщо ж строк у 30 днів для подання виправленої декларації минув або можливість виправлення вже використана, декларант усе одно може повідомити про помилку. Для цього потрібно:
- увійти у персональний електронний кабінет Реєстру декларацій;
- перейти у вкладку "Мої повідомлення" – вона знаходиться поруч із "Мої документи" та "Мій профіль";
- створити нове повідомлення та відправити його – у довільній формі опишіть, які саме помилки виявили та чому ви їх припустилися.
Відповідь на повідомлення не передбачена, але інформацію, вказану в повідомленні, можуть врахувати під час повної перевірки декларації.
Чи можна змінити тип декларації?
Зміна типу декларації не передбачена, але якщо ви:
- помилково подали декларацію "Кандидата на посаду" – просто подайте нову декларацію правильного типу;
- помилково обрали інший тип декларації замість "При звільненні" – потрібно повідомити НАЗК через вкладку "Мої повідомлення" у персональному кабінеті та подати декларацію "При звільненні" за відповідний період;
- помилково обрали тип декларації "Я продовжую виконувати функції держави…." чи "Я припинив(-ла) виконувати функції держави…" замість "Щорічна" – у вас є 30 днів на виправлення такої позначки.
- подали декларацію неправильного типу за минулий період – повідомте про це НАЗК через вкладку "Мої повідомлення" в особистому кабінеті Реєстру декларацій.
Відповідь на повідомлення не надходить, але цю інформацію можуть врахувати під час перевірки декларації, зазначають у НАЗК.
