Украинцы могут обжаловать решение ВВК, если врачи "не увидели" болезни

Часто бывает, что военно-врачебная комиссия при осмотре игнорирует тяжелые болезни пациента и определяет его как "годного" для военной службы. Однако каждый может написать заявление, чтобы выразить несогласие с решением врачей и пересмотреть заключение.

Возможно ли обжаловать ВВК после получения результата?

Военно-врачебная комиссия определяет, пригоден ли воин или военнообязанный к службе. Проходить ВВК можно как во время мобилизации, так и после ранений или заболеваний. Об этом рассказывает адвокат Максим Колошкин. Он отметил, что выводы врачей не всегда обоснованы и иногда даже не установлены по закону.

После получения заключения ВВК стоит сверить, правильно ли в документе указаны:

статья и пункт "Расписания болезней";

категория и формулировка пригодности;

данные о составе комиссии и подписи;

даты проведения осмотра и оформления решения.

Отметим! Во время прохождения ВВК человек проходит осмотр у хирурга, терапевта, невропатолога, окулиста, отоларинголога, гинеколога (для женщин), а по медицинским показаниям и у врачей других специальностей. Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о состоянии здоровья военнослужащего. Стоит отметить, что под своим заключением врач обязательно должен поставить подпись и заверить его печатью.

Если в решении есть какие-либо ошибки или несоответствия, то его можно обжаловать. Речь идет и о неправильной правовой квалификации диагноза, и степени пригодности.

Если есть доказательства, что ВВК не определила вашу болезнь, то нужно собрать медицинские документы, подтверждающие тяжесть заболевания.

В заключении могут быть проблемы с подписями врачей, что также является основанием для обжалования. Специалисты говорят, что важно фиксировать любые действия, которые свидетельствуют, что осмотр провели формально или с отклонением от процедуры.

Кроме того, за обжалованием результатов ВВК можно обратиться, если военнообязанного мобилизуют без полного осмотра или проводят его лишь формально.

Есть два способа, как обжаловать решение ВВК. Досудебный порядок позволяет рассмотреть жалобы на бездействие внештатных ВВК и соответствие постановления установленному диагнозу. Судебный порядок вместо этого проверяет законность действий врачей в рамках регламента и оформления документов.

Каковы шаги для обжалования результатов ВВК?

Министерство здравоохранения объясняет, что обжаловать заключение ВВК в досудебном порядке можно, написав заявление о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК.

К нему следует приложить соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (или удостоверение офицера). Отнести пакет документов нужно в высшую ВВК, или отправить его по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения. После рассмотрения:

ВВК может направить на повторный медицинский осмотр; истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, которое и будет считаться действующим.

В суде обжалование решения ВВК происходит в рамках административного судопроизводства. Судьи не могут принимать жалобу исключительно по медицинским показаниям, но установить факт нарушения процедуры военно-врачебной комиссии таким образом возможно. На этом основании решение ВВК тоже могут отменить. Суд сам может обязать провести повторный медицинский осмотр и дообследование истца.

Что еще стоит знать о прохождении ВВК?