Чи можливо оскаржити ВЛК після отримання результату?

Військово-лікарська комісія визначає, чи придатний воїн або військовозобов'язаний до служби. Проходити ВЛК можна як під час мобілізації, так і після поранень чи захворювань. Про це розповідає адвокат Максим Колошкін. Він зауважив, що висновки лікарів не завжди обґрунтовані й інколи навіть не встановлені за законом.

Дивіться також Виплати під час лікування: все що треба знати військовослужбовцю

Після отримання висновку ВЛК варто звірити, чи в документі правильно зазначені:

стаття та пункт "Розкладу хвороб";

категорія та формулювання придатності;

дані про склад комісії та підписи;

дати проведення огляду та оформлення рішення.

Зазначимо! Під час проходження ВЛК людина проходить огляд у хірурга, терапевта, невропатолога, окуліста, отоларинголога, гінеколога (для жінок), а за медичними показниками і в лікарів інших спеціальностей. Кожен з лікарів після огляду пише висновок про стан здоров’я військовослужбовця. Варто зазначити, що під своїм висновком лікар обов’язково має поставити підпис та завірити його печаткою.

Якщо в рішенні є будь-які помилки чи невідповідності, то його можна оскаржити. Йдеться й про неправильну правову кваліфікацію діагнозу, і ступеня придатності.

Якщо є докази, що ВЛК не визначила вашу хворобу, то потрібно зібрати медичні документи, які підтверджують тяжкість захворювання.

У висновку можуть бути проблеми з підписами лікарів, що також є підставою для оскарження. Фахівці кажуть, що важливо фіксувати будь-які дії, які свідчать, що огляд провели формально або з відхиленням від процедури.

Крім того, за оскарженням результатів ВЛК можна звернутися, якщо військовозобов’язаного мобілізують без повного огляду або проводять його лише формально.

Є два способи, як оскаржити рішення ВЛК. Досудовий порядок дозволяє розглянути скарги на бездіяльність позаштатних ВЛК та відповідність постанови встановленому діагнозу. Судовий порядок натомість перевіряє законність дій лікарів у межах регламенту та оформлення документів.

Якими є кроки для оскарження результатів ВЛК?

Міністерство охорони здоров'я пояснює, що оскаржити висновок ВЛК в досудовому порядку можна, написавши заяву щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

До неї варто додати відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (чи посвідчення офіцера). Віднести пакет документів потрібно до вищої ВЛК, або ж надіслати його поштою цінним листом з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Після розгляду:

ВЛК може направити на повторний медичний огляд; позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і вважатиметься чинним.

У суді оскарження рішення ВЛК відбувається в межах адміністративного судочинства. Судді не можуть приймати скаргу виключно за медичними показниками, але встановити факт порушення процедури військово-лікарської комісії таким чином можливо. На цій підставі рішення ВЛК теж можуть скасувати. Суд сам може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження позивача.

Що ще варто знати про проходження ВЛК?