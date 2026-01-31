Про те, чи мають право поліцейські здійснювати такі дії, розповіла військова юристка ЮК "Приходько і партнери" Діана Тернова для "РБК-Україна".

Хто має повноваження направити військовозобов'язаного на ВЛК?

Згідно з чинним законодавством, доставити військовозобов'язаного до ТЦК можна лише у двох випадках: якщо під час перевірки у чоловіка немає військово-облікових документів або якщо він відмовляється отримати повістку в присутності поліцейського.

Усі інші ситуації, які передбачають примусове доправлення до ТЦК та СП, є незаконними.

Юристи пояснюють, що поліціянти не мають повноважень доставляти військовозобов'язаних чоловіків до Територіальних центрів комплектування. Правоохоронці часто маніпулюють темою застарілого ВЛК чи його відсутністю. Втім право направляти людину на медичний огляд належить винятково керівнику ТЦК та СП, а не поліції.

У яких випадках поліція має право примусово доставити чоловіка до ТЦК?