О том, имеют ли право полицейские совершать такие действия, рассказала военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая для "РБК-Украина".
Кто имеет полномочия направить военнообязанного на ВВК?
Согласно действующему законодательству, доставить военнообязанного в ТЦК можно только в двух случаях: если во время проверки у мужчины нет военно-учетных документов или если он отказывается получить повестку в присутствии полицейского.
Все остальные ситуации, которые предусматривают принудительную доставку в ТЦК и СП, являются незаконными.
Юристы объясняют, что полицейские не имеют полномочий доставлять военнообязанных мужчин в Территориальные центры комплектования. Правоохранители часто манипулируют темой устаревшего ВВК или его отсутствием. Впрочем, право направлять человека на медицинский осмотр принадлежит исключительно руководителю ТЦК и СП, а не полиции.
В каких случаях полиция имеет право принудительно доставить мужчину в ТЦК?
Стоит отметить, что принудительная доставка военнообязанных в территориальные центры комплектования не является универсальным механизмом. Правоохранители должны иметь на это законные основания.
Полиция имеет право принудительно доставить мужчину в ТЦК только в случае административного правонарушения в сфере воинского учета, розыска или препятствования правоохранителям.
Кроме того, принудительная доставка в ТЦК может состояться в случае, если военнообязанный нет военно-учетных документов, или отказывается получить повестку с участием правоохранителей.