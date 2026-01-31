Права граждан гарантируются Конституцией Украины. Об этом рассказала военный юрист Диана Терновая для "РБК-Украина".
Смотрите также Как происходит мобилизация мужчин 50+ в феврале: куда их отправляют
Могут ли полицейские или работники ТЦК ограничивать пользование мобильным телефоном?
В ситуациях, когда гражданам ограничивают пользование мобильным телефоном во время пребывания в территориальном центре комплектования, юристы отмечают, что такие действия являются неправомерными. Забирать телефон или лишать человека связи без законных оснований запрещено.
Полиция или работники ТЦК не имеют права изымать телефон или запрещать им пользоваться. Это прямое нарушение права на защиту и доступ к адвокату, гарантированного Конституцией,
– добавила Диана Терновая.
Кроме того, в случае задержания полиция обязана немедленно сообщить родственникам и предоставить возможность обратиться к адвокату. Эксперт добавляет, что пребывание в ТЦК не является основанием для ограничения связи, ведь такие центры не являются режимными или секретными объектами.
Что известно об изменениях в мобилизационных процессах на 2026 год?
Отсрочка от мобилизации по бронированию может быть отменена после окончания срока действия или в случаях, когда предприятие прекращает выполнять работы для ВСУ. Процедура аннулирования отсрочки автоматически обрабатывается через Портал "Дія" или электронное взаимодействие между государственными реестрами.
Постановка на воинский учет теперь возможна онлайн через приложение Резерв+ для определенных категорий граждан Украины. Онлайн учет доступен для юношей 2009 года рождения до 31 июля и мужчин 18 – 59 лет, которые не состоят на учете и имеют биометрические документы.
В 2026 году отсрочку от призыва могут не предоставить студентам, которые получают второе высшее образование. Также многодетным родителям с задолженностью по алиментам, или мужчинам, если одному из трех детей исполнилось 18 лет.