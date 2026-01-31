Права громадян гарантуються Конституцією України. Про це розповіла військова юристка Діана Тернова для "РБК-Україна".
Чи можуть поліцейські або працівники ТЦК обмежувати користування мобільним телефоном?
У ситуаціях, коли громадянам обмежують користування мобільним телефоном під час перебування у територіальному центрі комплектування, юристи наголошують, що такі дії є неправомірними. Забирати телефон або позбавляти людину зв'язку без законних підстав заборонено.
Поліція або працівники ТЦК не мають права вилучати телефон чи забороняти ним користуватися. Це пряме порушення права на захист і доступ до адвоката, гарантованого Конституцією,
– додала Діана Тернова.
Крім того, у разі затримання поліція зобов'язана негайно повідомити родичів і надати можливість звернутися до адвоката. Експертка додає, що перебування у ТЦК не є підставою для обмеження зв'язку, адже такі центри не є режимними чи секретними об'єктами.
Що відомо про зміни в мобілізаційних процесах на 2026 рік?
Відстрочка від мобілізації за бронюванням може бути скасована після закінчення строку дії або у випадках, коли підприємство припиняє виконувати роботи для ЗСУ. Процедура анулювання відстрочки автоматично обробляється через Портал "Дія" або електронну взаємодію між державними реєстрами.
Постановка на військовий облік тепер можлива онлайн через застосунок Резерв+ для певних категорій громадян України. Онлайн облік доступний для юнаків 2009 року народження до 31 липня та чоловіків 18 – 59 років, які не перебувають на обліку та мають біометричні документи.
У 2026 році відстрочку від призову можуть не надати студентам, які отримують другу вищу освіту. Також багатодітним батькам із заборгованістю по аліментах, або чоловікам, якщо одному з трьох дітей виповнилось 18 років.