Права громадян гарантуються Конституцією України. Про це розповіла військова юристка Діана Тернова для "РБК-Україна".

Дивіться також Як відбувається мобілізація чоловіків 50+ у лютому: куди їх відправляють

Чи можуть поліцейські або працівники ТЦК обмежувати користування мобільним телефоном?

У ситуаціях, коли громадянам обмежують користування мобільним телефоном під час перебування у територіальному центрі комплектування, юристи наголошують, що такі дії є неправомірними. Забирати телефон або позбавляти людину зв'язку без законних підстав заборонено.

Поліція або працівники ТЦК не мають права вилучати телефон чи забороняти ним користуватися. Це пряме порушення права на захист і доступ до адвоката, гарантованого Конституцією,
– додала Діана Тернова.

Крім того, у разі затримання поліція зобов'язана негайно повідомити родичів і надати можливість звернутися до адвоката. Експертка додає, що перебування у ТЦК не є підставою для обмеження зв'язку, адже такі центри не є режимними чи секретними об'єктами.

Що відомо про зміни в мобілізаційних процесах на 2026 рік?

  • Відстрочка від мобілізації за бронюванням може бути скасована після закінчення строку дії або у випадках, коли підприємство припиняє виконувати роботи для ЗСУ. Процедура анулювання відстрочки автоматично обробляється через Портал "Дія" або електронну взаємодію між державними реєстрами.

  • Постановка на військовий облік тепер можлива онлайн через застосунок Резерв+ для певних категорій громадян України. Онлайн облік доступний для юнаків 2009 року народження до 31 липня та чоловіків 18 – 59 років, які не перебувають на обліку та мають біометричні документи.

  • У 2026 році відстрочку від призову можуть не надати студентам, які отримують другу вищу освіту. Також багатодітним батькам із заборгованістю по аліментах, або чоловікам, якщо одному з трьох дітей виповнилось 18 років.