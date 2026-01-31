Права громадян гарантуються Конституцією України. Про це розповіла військова юристка Діана Тернова для "РБК-Україна".

Чи можуть поліцейські або працівники ТЦК обмежувати користування мобільним телефоном?

У ситуаціях, коли громадянам обмежують користування мобільним телефоном під час перебування у територіальному центрі комплектування, юристи наголошують, що такі дії є неправомірними. Забирати телефон або позбавляти людину зв'язку без законних підстав заборонено.

Поліція або працівники ТЦК не мають права вилучати телефон чи забороняти ним користуватися. Це пряме порушення права на захист і доступ до адвоката, гарантованого Конституцією,

– додала Діана Тернова.

Крім того, у разі затримання поліція зобов'язана негайно повідомити родичів і надати можливість звернутися до адвоката. Експертка додає, що перебування у ТЦК не є підставою для обмеження зв'язку, адже такі центри не є режимними чи секретними об'єктами.

