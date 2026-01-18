Регистрация и перерегистрация авто в 2026 году: изменились ли правила для водителей
- В 2026 году порядок регистрации и перерегистрации автомобилей в Украине остался практически без изменений, осуществляется через сервисные центры МВД или цифровые сервисы.
- Для регистрации необходимо подать документы, удостоверяющие личность, подтверждающие правомерность приобретения авто, а также сертификаты, стоимость услуги составляет 1 306 гривен.
В 2026 году порядок регистрации и перерегистрации автомобилей в Украине интересует многих. Важно знать, что в этом году появились некоторые уточнения в документах и требованиях к владельцам авто.
Изменилась ли регистрация или перерегистрация авто в 2026 году?
В этом году порядок регистрации и перерегистрации автомобилей в Украине остался практически без изменений. Как и в предыдущие годы, официальная регистрация транспортного средства проводится через территориальные сервисные центры МВД или с использованием цифровых сервисов, пишет 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.
Законодательно регистрация транспортных средств в Украине осуществляется в соответствии с нормами, предусматривающих внесение данных об авто в Единый государственный реестр транспортных средств, и оформление свидетельства о регистрации.
Однако в 2025 – 2026 годах были уточнены некоторые процедуры учета, в частности государственная регистрация крупнотоннажных или технологических транспортных средств в рамках новых подходов к их учету согласно Постановлением КМУ № 557.
Что нужно для регистрации или перерегистрации авто?
Для регистрации или перерегистрации транспортного средства владельцу необходимо подать в сервисный центр МВД:
- документы, удостоверяющие личность (паспорт, ИНН или другие документы);
- документы, подтверждающие правомерность приобретения или ввоза транспортного средства (договор купли-продажи, таможенная декларация и т.д.);
- сертификаты и другие справки в соответствии с требованиями регистрации.
После проверки документов и внесения данных в реестр владельцу выдают свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки, официально подтверждающие право пользования авто.
Интересно! Стоимость услуги в 2026 году составляет 1 306 гривен, в которую входят административный сбор, бланк свидетельства и номерной знак.
Сколько времени занимает перерегистрация авто?
По данным главного сервисного центра МВД, оформление регистрации или перерегистрации авто обычно занимает один рабочий день после подачи всех документов.
Также после покупки автомобиля новый владелец обязан в течение 10 дней обратиться в территориальный сервисный центр МВД для проведения государственной регистрации или перерегистрации транспортного средства.
Это правило закреплено в порядке государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины № 1388.