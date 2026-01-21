Завещание, дарение или наследственный договор: как правильно передать имущество

При распоряжении собственным имуществом украинцы часто колеблются между завещанием, наследственным договором и договором дарения. Каждый из этих правовых инструментов имеет свои последствия, разный момент перехода права собственности и уровень защиты интересов сторон.

Как правильно выбрать способ передачи имущества?

Планируя передачу имущества, граждане сталкиваются с выбором оптимального правового механизма – завещания, наследственного договора или договора дарения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Хотя все эти сделки, по общему правилу, требуют нотариального удостоверения, они существенно отличаются по условиям приобретения права собственности и возможностью их обжалования.

Завещание является личным распоряжением физического лица на случай смерти и может быть составлено исключительно лично, без участия представителей. Оно вступает в силу только после смерти завещателя, а до этого времени владелец сохраняет полный контроль над имуществом и имеет право в любой момент изменить или отменить документ без уведомления наследников.

Важно! Законодательство предусматривает несколько форм завещания, в частности секретное, с условием или завещание супругов, а в отдельных случаях его могут удостоверять не только нотариусы, но и уполномоченные должностные лица.

Договор дарения – это двусторонняя сделка, по которой имущество безвозмездно передается другому лицу. Право собственности возникает сразу после передачи имущества или с момента нотариального удостоверения договора, в зависимости от его предмета. В то же время договор может содержать дополнительные обязанности для одаряемого, и в случае их нарушения даритель имеет право требовать расторжения договора или возмещения стоимости имущества.

Наследственный договор сочетает элементы договора и завещания: приобретатель обязуется выполнять определенные отчуждателем условия, а право собственности на имущество переходит к нему только после смерти отчуждателя. Важно, что имущество, охваченное наследственным договором, не может быть предметом завещания. Расторжение такого договора возможно исключительно в судебном порядке.

В чем ключевая разница Главные различия между этими сделками заключаются в моменте перехода права собственности, наличии или отсутствии обязательств для сторон и возможности отмены. Именно поэтому выбор конкретного инструмента зависит от цели владельца: сохранить контроль над имуществом до конца жизни, обеспечить выполнение определенных условий или передать имущество другому лицу немедленно.

