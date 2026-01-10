Трудовые отношения во время военного положения: что следует знать работникам и работодателям
- Во время военного положения трудовые договоры могут заключаться на более гибких условиях, в частности возможно установление испытательного срока для любой категории работников.
- Работодатели могут использовать дистанционную и надомную формы работы, а также временно переводить работников на другую работу без их согласия, если это необходимо для обеспечения безопасности и стабильной работы предприятий.
Военное положение предусматривает особые правила заключения трудовых договоров и организации работы. Закон позволяет более гибкие условия найма, перевода работников и изменения режима труда ради безопасности и стабильной работы предприятий.
Как устроиться на работу во время войны?
На время военного положения форма трудового договора определяется по соглашению сторон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда. При приеме на работу условие об испытательном сроке можно устанавливать для любой категории работников.
Читайте также Может ли человек с инвалидностью работать на двух работах
Работодатели имеют право заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры – как на период действия военного положения, так и для замещения временно отсутствующих сотрудников.
Закон также позволяет шире применять дистанционную и надомную формы работы. Дистанционные работники выполняют задачи в любом месте по собственному выбору, но должны поддерживать связь с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий. Надомная работа осуществляется по месту жительства или в другом определенном работником месте с закрепленной рабочей зоной или необходимыми техническими средствами.
Во время военного положения работодатель может временно перевести работника на другую работу, не предусмотренную трудовым договором, без его согласия. Такой перевод возможен только при условии, что работа не противопоказана по состоянию здоровья и осуществляется для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий или других угроз жизни и нормальным условиям существования людей. При этом оплата труда не может быть ниже средней зарплаты по предыдущему месту работы.
Обратите внимание! Изменение существенных условий труда и оплаты во время военного положения также имеет свои особенности. Работников уведомляют о таких изменениях не позднее момента их введения – сразу после принятия соответствующего решения работодателем, но до допуска к работе по новым условиям.
Как восстановить утраченные актовые записи гражданского состояния во время войны?
Минюст Украины объяснил, как восстановить утраченные актовые записи гражданского состояния в условиях войны, из-за отсутствия доступа к архивам на оккупированных территориях.
Заявления на восстановление принимаются отделами ДРАЦС, дипломатическими и консульскими учреждениями Украины, с возможностью рассмотрения до 6 месяцев, и специальными условиями для лиц с инвалидностью.