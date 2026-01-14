Последствия банкротства для людей и бизнеса: что предусматривает закон

Иногда так случается, что физическому или юридическому лицу приходится проходить через процедуру банкротства. Влияет ли она на что-то и какие последствия может иметь для людей и компаний, читайте дальше.

Какие последствия имеет банкротство?

Банкротство наступает, когда физическое или юридическое лицо не может выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами. Закон позволяет обратиться в суд для официального признания неплатежеспособности, что запускает комплекс правовых механизмов для урегулирования долгов, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Для физических лиц это обычно означает потерю контроля над имуществом: арбитражный управляющий распоряжается активами для удовлетворения требований кредиторов. Возможно также ограничение права вести бизнес или управлять компанией.

Справочно: Банкротство также предусматривает снижение деловой репутации: после объявления банкротом имя физического лица будет оставаться "запятнанным" в течение трех лет.

Это может негативно сказаться на кредитной истории, а банки станут осторожнее подходить к выдаче займов.

Кроме того, законодательство ограничивает доступ к определенным профессиям, где нужна безупречная репутация. Например, адвокатская деятельность, нотариат или работа в финансовом мониторинге.

Какие последствия банкротства для компаний?

А вот юридические лица (предприятия) при банкротстве могут быть ликвидированы, а их активы проданы на аукционе для покрытия долгов, заметили в ЮК "Освободим".

К тому же процедура влияет на репутацию компании и ее возможности получать кредиты в будущем. Также банкротство компании означает:

потерю контроля ее владельцев над управленческими решениями;.

в то же время закон позволяет суду при определенных обстоятельствах сократить долговую нагрузку или сохранить предприятие путем проведения процедуры санации.

если же неплатежеспособность компании подтверждена, ее активы могут быть реализованы на аукционе для удовлетворения требований кредиторов

Что еще нужно знать о банкротстве в Украине?