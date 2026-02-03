Неплатежеспособность и банкротство: какие процедуры предусматривает украинское законодательство

Неплатежеспособность предприятий имеет системное влияние на экономику, кредиторов и рынок в целом. В Украине порядок восстановления платежеспособности или признания должника банкротом определяет Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Какие особенности процедуры банкротства?

Вопрос неплатежеспособности приобрел особую актуальность в условиях современного хозяйствования, ведь финансовая несостоятельность должника влияет не только на его деятельность, но и на интересы кредиторов и экономическую стабильность государства, сообщает Министерство юстиции. Ключевым нормативным актом в этой сфере является Кодекс Украины по процедурам банкротства, который регулирует условия и механизмы восстановления платежеспособности юридических и физических лиц или их признания банкротами.

Действие Кодекса не распространяется на банки, которые выводятся с рынка или ликвидируются в соответствии с законами Украины "О банках и банковской деятельности" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Неплатежеспособность в понимании Кодекса – это неспособность должника выполнить денежные обязательства перед кредиторами после наступления срока их уплаты иначе, чем через применение процедур, предусмотренных законодательством.

В отношении должников – юридических лиц Кодекс предусматривает превентивную реструктуризацию и судебные процедуры банкротства. Превентивная реструктуризация направлена на предотвращение неплатежеспособности и может включать изменения в структуре активов и обязательств, управленческие или финансовые меры. Она открывается хозяйственным судом по местонахождению должника исключительно по его заявлению.

Как происходит судебная процедура банкротства?

Судебные процедуры банкротства включают распоряжение имуществом должника, санацию и ликвидацию. Производство по делу открывается хозяйственным судом по заявлению кредитора или самого должника. В рамках такого дела суд рассматривает все имущественные споры с участием должника, в частности относительно его имущества, сделок, результатов аукционов, трудовых требований и налоговых обязательств.

Одновременно с открытием производства вводится процедура распоряжения имуществом, по результатам которой суд принимает решение о переходе к санации, ликвидации или закрытию дела.

Для осуществления процедур превентивной реструктуризации и банкротства суд назначает арбитражного управляющего. Это специалист с высшим юридическим или экономическим образованием, соответствующей подготовкой, стажем работы и внесением в Единый реестр арбитражных управляющих Украины. В зависимости от стадии производства он может выполнять функции администратора реструктуризации, распорядителя имущества, управляющего санацией или ликвидатора.

Производство по делам о банкротстве регулируется Кодексом по процедурам банкротства с учетом норм Хозяйственного процессуального кодекса и других законов. В то же время банкротство не допускается в отношении казенных предприятий, государственных некоммерческих предприятий и бюджетных учреждений, а также применяется с отдельными особенностями к должникам, деятельность которых связана с государственной тайной или участием кредиторов-нерезидентов.

