Как установить отцовство через суд: роль ДНК-экспертизы и какие доказательства учитывают

Признание отцовства в судебном порядке возможно на основании различных доказательств – от документов до свидетельств очевидцев. Самым убедительным аргументом в таких делах остается молекулярно-генетическая экспертиза.

Какие есть основания для признания отцовства?

Основанием для признания отцовства являются любые сведения, подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица, сообщает Министерство юстиции. В суде могут учитываться письменные, вещественные и электронные доказательства, выводы экспертов, а также показания свидетелей.

К заявлению об установлении факта отцовства заявитель имеет право приложить документы, подтверждающие родственные связи – семейные фотографии, переписки, анкеты, судебные решения, выписки из домовых книг. Также могут предоставляться справки органов государственной регистрации актов гражданского состояния о невозможности обновления или изменения записей, а также объяснения свидетелей относительно взаимоотношений между заявителем и умершим.

Перечень доказательств не является исчерпывающим. Суд оценивает все предоставленные материалы в совокупности, учитывая их принадлежность, допустимость, достоверность и взаимосвязь между собой.

Наиболее убедительным доказательством по делам об установлении отцовства считается ДНК-экспертиза. Ее точность достигает 99,99 процента. Во время исследования сравнивают образцы ДНК ребенка и вероятного отца.

Какие особенности и сроки процедуры?

Сроки проведения анализа зависят от лаборатории: результаты могут быть готовы как за несколько дней, так и в течение месяца. Стоимость исследования определяется типом теста и другими факторами, а проведение таких экспертиз возможно не в каждом учреждении.

Стороны дела могут самостоятельно выбрать экспертное учреждение по взаимному согласию. Если договоренности нет, решение принимает суд. В случае необходимости может быть назначено несколько экспертов для подготовки одного заключения.

Обычно биологический материал для анализа берут путем ротового мазка, однако возможно использование и других образцов – например, волос или ногтей. Процедура включает сбор материала, его доставку в лабораторию, проведение анализа и подготовку экспертного заключения.

В случаях, когда вероятный отец умер и образцы его ДНК отсутствуют, суд может назначить посмертную молекулярно-генетическую экспертизу. Для этого проводится эксгумация и дальнейшее исследование биологического материала. После оценки всех доказательств суд принимает окончательное решение.

Надо ли менять отчество ребенку, если отец сменил имя?