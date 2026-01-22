В ТЦК объяснили порядок воинского учета женщин с медицинским и фармацевтическим образованием

Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки напомнил об обязанности женщин с медицинским или фармацевтическим образованием становиться на воинский учет. При этом речь идет не о мобилизации, а о формировании государственного резерва медицинских специалистов.

Какие особенности воинского учета женщин?

Женщины, которые пригодны к военной службе по возрасту и состоянию здоровья и получили медицинское или фармацевтическое образование в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных, сообщает "Судебно-юридическая газета". Об этом заявили в Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

У ведомстве подчеркнули, что постановка на воинский учет не означает автоматическую мобилизацию. Цель этого процесса – обобщение информации об имеющемся кадровом резерве медицинских специалистов в государстве.

Обратите внимание! Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства в военное время исключительно на добровольных началах – по собственному письменному заявлению.

Учебные заведения, которые готовят специалистов по медицинским и фармацевтическим специальностям, обязаны за два месяца до завершения обучения подать списки таких женщин в районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки. После получения образования эти сведения уточняются и передаются в центры по месту жительства выпускниц.

Полученные данные являются основанием для внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с определением номера военно-учетной специальности. В течение 60 дней после завершения обучения женщины должны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для определения степени пригодности к военной службе.

Важно! В центре также отметили, что женщины других родственных специальностей, перечень которых утвержден Министерством обороны Украины, могут становиться на воинский учет по собственному желанию на общих основаниях.

