Желание защитить жилье от краж часто перерастает в настоящую слежку за соседями по лестничной площадке. Баланс между безопасностью и вторжением в личное пространство имеет четко определенные законом рамки.

Имеет ли сосед право направить объектив на вашу дверь

Установка частной системы видеонаблюдения на лестничной площадке без согласия соседей является прямым нарушением права на неприкосновенность частной жизни и закона о совместной собственности. Многоквартирный дом принадлежит всем жильцам, поэтому самовольно крепить устройство к общей стене или потолку не разрешается, что свидетельствует статья 32 Конституции Украины и нормы Гражданского кодекса об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме.

Защищать собственное жилище не запрещено, но эта защита заканчивается там, где начинается личное пространство других людей. Если камера фиксирует, в котором часу вы выходите из квартиры, кто к вам приходит или что происходит внутри при открытых дверях, это считается сбором конфиденциальной информации.

Где проходит грань между защитой имущества и незаконной слежкой

Владелец квартиры имеет право контролировать свой непосредственный вход – например, установить "умный глазок" в дверное полотно. Поскольку такая дверь является личной собственностью, это не считается нарушением, если угол обзора не заглядывает в соседние квартиры и не нарушает частную жизнь жильцов напротив.

"Красные линии", которые категорически запрещено пересекать соседям:

Аудиозапись: включенный микрофон превращает обычную охрану в незаконное прослушивание частных разговоров в коридоре;

включенный микрофон превращает обычную охрану в незаконное прослушивание частных разговоров в коридоре; Скрытое наблюдение: установка шпионских камер или маскировка устройств в подъезде влечет за собой уголовную ответственность;

установка шпионских камер или маскировка устройств в подъезде влечет за собой уголовную ответственность; Осмотр окон и балконов: наведение камеры на чужие окна или во двор частного дома прямо нарушает Конституцию Украины;

наведение камеры на чужие окна или во двор частного дома прямо нарушает Конституцию Украины; Публикация видео в сети: публикация записей в домовых чатах или социальных сетях без согласия людей является грубым нарушением закона о персональных данных.

Как защитить свое личное пространство и кошелек от посторонних глаз

Если сосед направил объектив в сторону вашего входа, действовать следует последовательно и взвешенно:

Проведите беседу: потребуйте сузить угол обзора или наложить цифровую маску конфиденциальности в настройках регистратора, чтобы ваша дверь не попадала в кадр. Отправьте письменную претензию: зафиксируйте факт нарушения на фото и вручите владельцу камеры официальное требование устранить проблему с установленным сроком. Вовлеките ОСМД или управляющего: подъезд – это общее имущество, поэтому правление имеет право требовать демонтажа оборудования, установленного без решения общего собрания совладельцев. Подайте жалобу омбудсмену: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассматривает случаи незаконного сбора и обработки персональных данных. Вызовите полицию или обратитесь в суд: если камера записывает звук или заглядывает в квартиру, это статья 182 Уголовного кодекса Украины. Суд не только заставит демонтировать оборудование, но и взыщет с нарушителя компенсацию морального вреда и судебные издержки.

К слову, дело о том, должен ли сосед у демонтировать камеру наблюдения ь по требованию соседей, рассматривал суд в Харьковской области. Между соседями возник конфликт и требование демонтировать камеры наблюдения в подъезде. В суде не удалось доказать, что камеры наблюдения целенаправленно следили за конкретным лицом или квартирой.