Имеет ли сосед право направить объектив на вашу дверь

Установка частной системы видеонаблюдения на лестничной площадке без согласия соседей является прямым нарушением права на неприкосновенность частной жизни и закона о совместной собственности. Многоквартирный дом принадлежит всем жильцам, поэтому самовольно крепить устройство к общей стене или потолку не разрешается, что свидетельствует статья 32 Конституции Украины и нормы Гражданского кодекса об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме.

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Защищать собственное жилище не запрещено, но эта защита заканчивается там, где начинается личное пространство других людей. Если камера фиксирует, в котором часу вы выходите из квартиры, кто к вам приходит или что происходит внутри при открытых дверях, это считается сбором конфиденциальной информации.

Где проходит грань между защитой имущества и незаконной слежкой

Владелец квартиры имеет право контролировать свой непосредственный вход – например, установить "умный глазок" в дверное полотно. Поскольку такая дверь является личной собственностью, это не считается нарушением, если угол обзора не заглядывает в соседние квартиры и не нарушает частную жизнь жильцов напротив.

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"Красные линии", которые категорически запрещено пересекать соседям:

Аудиозапись: включенный микрофон превращает обычную охрану в незаконное прослушивание частных разговоров в коридоре;

включенный микрофон превращает обычную охрану в незаконное прослушивание частных разговоров в коридоре; Скрытое наблюдение: установка шпионских камер или маскировка устройств в подъезде влечет за собой уголовную ответственность;

установка шпионских камер или маскировка устройств в подъезде влечет за собой уголовную ответственность; Осмотр окон и балконов: наведение камеры на чужие окна или во двор частного дома прямо нарушает Конституцию Украины;

наведение камеры на чужие окна или во двор частного дома прямо нарушает Конституцию Украины; Публикация видео в сети: публикация записей в домовых чатах или социальных сетях без согласия людей является грубым нарушением закона о персональных данных.

Как защитить свое личное пространство и кошелек от посторонних глаз

Если сосед направил объектив в сторону вашего входа, действовать следует последовательно и взвешенно:

Проведите беседу: потребуйте сузить угол обзора или наложить цифровую маску конфиденциальности в настройках регистратора, чтобы ваша дверь не попадала в кадр. Отправьте письменную претензию: зафиксируйте факт нарушения на фото и вручите владельцу камеры официальное требование устранить проблему с установленным сроком. Вовлеките ОСМД или управляющего: подъезд – это общее имущество, поэтому правление имеет право требовать демонтажа оборудования, установленного без решения общего собрания совладельцев. Подайте жалобу омбудсмену: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассматривает случаи незаконного сбора и обработки персональных данных. Вызовите полицию или обратитесь в суд: если камера записывает звук или заглядывает в квартиру, это статья 182 Уголовного кодекса Украины. Суд не только заставит демонтировать оборудование, но и взыщет с нарушителя компенсацию морального вреда и судебные издержки.

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К слову, дело о том, должен ли сосед у демонтировать камеру наблюдения ь по требованию соседей, рассматривал суд в Харьковской области. Между соседями возник конфликт и требование демонтировать камеры наблюдения в подъезде. В суде не удалось доказать, что камеры наблюдения целенаправленно следили за конкретным лицом или квартирой.