Чи має сусід право спрямувати об'єктив на ваші двері

Встановлення приватного відеонагляду на сходовому майданчику без згоди сусідів є прямим порушенням права на приватність та закону про спільну власність. Багатоквартирний будинок належить усім мешканцям, тому прикрутити пристрій до загальної стіни чи стелі самовільно не дозволено, про що свідчить стаття 32 Конституції України та норми Цивільного кодексу про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку.

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Захищати власну оселю не заборонено, але цей захист закінчується там, де починається приватний простір інших людей. Якщо об'єктив фіксує, о котрій годині ви виходите з квартири, хто до вас приходить або що відбувається всередині при відчинених дверях, це вважається збиранням конфіденційної інформації.

Де межа між захистом майна та незаконним стеженням

Власник квартири має право контролювати свій безпосередній вхід – наприклад, встановити "розумне вічко" у дверне полотно. Оскільки такі двері є особистою власністю, порушенням це не вважається, якщо кут огляду не зазирає у сусідні квартири чи не сканує приватне життя мешканців навпроти.

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"Червоні лінії", які категорично заборонено перетинати сусідам:

Запис аудіо: увімкнений мікрофон перетворює звичайну охорону на незаконне прослуховування приватних розмов у коридорі;

увімкнений мікрофон перетворює звичайну охорону на незаконне прослуховування приватних розмов у коридорі; Приховане спостереження: монтаж шпигунських камер або маскування пристроїв у під'їзді тягне за собою кримінальну відповідальність;

монтаж шпигунських камер або маскування пристроїв у під'їзді тягне за собою кримінальну відповідальність; Огляд вікон та балконів: спрямування камери у чужі вікна чи на подвір'я приватного будинку прямо порушує Конституцію України;

спрямування камери у чужі вікна чи на подвір'я приватного будинку прямо порушує Конституцію України; Публікація відео в мережі: злив записів у будинкові чати або соцмережі без згоди людей є грубим порушенням закону про персональні дані.

Як захистити свій простір і гаманець від чужого ока

Якщо сусід розгорнув об'єктив у бік вашого входу, діяти слід послідовно та виважено:

Проведіть розмову: вимагайте звузити кут огляду або накласти цифрову маску приватності в налаштуваннях реєстратора, щоб ваші двері не потрапляли в кадр. Надішліть письмову претензію: зафіксуйте факт порушення на фото та вручіть власнику камери офіційну вимогу усунути проблему з визначеним дедлайном. Підключіть ОСББ або управителя: під'їзд – це спільне майно, тому правління має право вимагати демонтажу обладнання, встановленого без рішення загальних зборів співвласників. Подайте скаргу омбудсмену: Уповноважений Верховної Ради з прав людини розглядає випадки незаконного збору та обробки персональних даних. Викличте поліцію або зверніться до суду: якщо камера пише звук чи заглядає у квартиру, це стаття 182 Кримінального кодексу України. Суд не лише змусить демонтувати техніку, а й стягне з порушника компенсацію моральної шкоди та судові витрати.

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До слова, справу про те, чи повинен сусід демонтувати камеру спостереження на вимогу сусідів, розглядав суд на Харківщині. Між сусідами виник конфлікт та вимога демонтувати камери спостереження у підїзді. У суді не вдалось довести, що камери спостереження цілеспрямовано стежили за конкретною особою чи квартирою.