Есть преимущество: почему украинцы в Польше массово не хотят получать новую карту CUKR
Польские власти получили лишь 87 тысяч заявлений на оформление новой карты пребывания CUKR вместо ожидаемых 800 тысяч от украинских беженцев. Граждане отказываются от нового документа из-за риска полной потери защиты со стороны Европейского Союза.
Основной риск перехода с временной защиты на карту CUKR
Сдержанность украинцев в отношении получения карты, позволяющей в течение трех лет легально пребывать в Польше и на территории Евросоюза, связана не с бюрократическими трудностями, а с нежеланием терять текущие гарантии защиты. Ведь ранее Варшава планировала, что карту CUKR должны получить 800 тысяч беженцев, однако на данный момент заявления подали лишь 87 тысяч граждан Украины. О том, почему для большинства пребывание под временной защитой остается лучшим вариантом, рассказал пользователь Андрей Шевчук.
Известно, что большинство украинцев в Польше в настоящее время имеют статус UKR, который появился на основе директив Европейского Союза о временной защите. Этот статус предоставляет украинцам полный доступ к рынку труда, медицинскому обслуживанию, социальным выплатам и гарантирует право пребывания на территории Евросоюза без риска внезапной депортации. Таким образом, украинцы в Польше имеют гарантию легализации как минимум до марта 2028 года.
Как только вы переходите на карту CUKR, вы теряете защиту со стороны Европейского Союза и становитесь полностью зависимыми от польского законодательства,
– пояснил Андрей Шевчук.
Хотя карта CUKR и предлагает легализацию сроком на три года, но потеря общеевропейской временной защиты тоже сопряжена с рисками. Если польское правительство в будущем решит пересмотреть миграционную политику или аннулировать этот вид легализации, то вернуться под защиту законодательства Евросоюза уже будет фактически невозможно.
Выбор между стабильностью ЕС и трехлетней картой
Украинцы сейчас имеют право выбирать, какой статус иметь, находясь в Польше. Статус UKR остается более надежным инструментом. Пока продолжается война, шансы на регулярное продление европейской защиты остаются высокими.
В свою очередь, переход на карту CUKR рассматривают преимущественно те граждане, которые окончательно связали свое будущее с Польшей и стремятся выйти из статуса военного беженца.
Перед украинцами сейчас стоит очень сложный выбор. До 4 марта 2027 года нужно определиться: либо подавать заявление на карту CUKR и спокойно прожить три года в Польше, либо рассчитывать, что статус UKR будет продлеваться еще много-много лет,
– отметил автор видео.
Напомним, подача заявок на получение карты CUKR началась в 2026 году. Она осуществляется в электронном виде через портал MOS. Среди требований – наличие действующего и непрерывного статуса UKR на момент подачи заявления. Получить карту можно, если человек имел временную защиту по состоянию на 4 июля 2025 года. Такой вид легализации предусмотрен для различных категорий беженцев, включая студентов и пенсионеров.
Общая стоимость административного сбора за рассмотрение дела и непосредственное изготовление пластиковой карты составляет 440 злотых.