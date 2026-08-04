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4 августа, 17:28
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Новый стандарт уже с сентября: Минцифры объяснило, нужно ли заново делать электронную подпись

Дарья Смородская

Новый алгоритм квалифицированной электронной подписи под названием "Купина" уже окончательно одобрен Кабинетом Министров. Новые национальные стандарты заменят устаревший советский алгоритм ГОСТ.

В Украине вступит в силу новый стандарт КЭП

В Украине обещали, что осенью страна перейдет на собственные стандарты криптографии с помощью самостоятельно разработанного механизма. Министерство цифровой трансформации сообщило, что правительство приняло постановление о закреплении национальных стандартов "Купина".

С 1 сентября 2026 года КЭПы будут защищены современным сверхнадежным алгоритмом. Благодаря ему усилится защита от новых киберугроз, а государство обретет цифровую независимость.

Минцифра напоминает гражданам и бизнесу, что менять старые электронные подписи не стоит. До истечения срока действия сертификатов не стоит беспокоиться о доступности к КЭП. Все документы, подписанные с помощью электронной подписи, не теряют силу.

Когда алгоритм полностью заработает, системы будут автоматически проверять ранее созданные документы. А уже новые операции будут выполняться с использованием "Купины". Разработчики обещают, что главным его преимуществом станет усиленная защита вновь созданных ключей. Их можно будет оформить уже с 1 сентября.

Рекомендуем бизнесу и разработчикам действовать проактивно: уточните в службе технической поддержки ваших систем, поддерживает ли ПО стандарт "Купина". Своевременная настройка программ гарантирует стабильную работу всех бизнес-процессов без каких-либо простоев.