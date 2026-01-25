Нотариальное заверение перевода документов: когда и как это нужно делать
- Для официального использования перевод документов должен быть нотариально заверен, чтобы подтвердить его соответствие оригиналу.
- Нотариус заверяет перевод, если владеет соответствующими языками, или удостоверяет подпись переводчика, если языка не знает.
Для обучения, трудоустройства, выезда за границу или заключения договоров часто требуется официальный перевод документов. Чтобы такой перевод имел юридическую силу, его верность обязательно заверяется нотариусом.
Как подтвердить официально перевод документа
В процессе оформления различных документов нередко возникает потребность в их переводе на другой язык, сообщает Министерство юстиции Украины. В то же время простого перевода недостаточно – для официального использования необходимо нотариально подтвердить, что перевод полностью соответствует тексту оригинала.
Заверить верность перевода можно как у государственного, так и у частного нотариуса. В соответствии с Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, нотариус удостоверяет перевод по устному обращению заинтересованного лица или в рамках совершения другого нотариального действия.
Нотариус имеет право самостоятельно удостоверить перевод документа, если он владеет языками, с которых или на которые осуществляется перевод. Если же нотариус не знает соответствующего языка, перевод выполняет переводчик, а нотариус удостоверяет подлинность его подписи.
В таком случае переводчик должен предоставить документ, удостоверяющий его личность, а также подтверждение квалификации. Подпись переводчика ставится под текстом перевода в присутствии нотариуса.
Если перевод осуществляется одновременно с другим нотариальным действием, текст оригинала и перевода может быть размещен на одной странице, разделенной вертикальной линией: оригинал слева, перевод справа. Перевод должен охватывать весь текст документа, а удостоверяющая надпись нотариуса размещается под обоими текстами.
Важно! В случае, если перевод оформляется на отдельном листе, он сшивается с оригиналом или копией документа и скрепляется подписью и печатью нотариуса. При этом нотариальное заверение перевода и другое нотариальное действие считаются отдельными действиями и регистрируются под разными реестровыми номерами. Также стоит учитывать, что за пределами Украины верность перевода документов может быть засвидетельствована в консульских учреждениях Украины.
