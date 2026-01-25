Нотаріальне засвідчення перекладу документів: коли і як це потрібно робити
- Для офіційного використання переклад документів має бути нотаріально засвідчений, щоб підтвердити його відповідність оригіналу.
- Нотаріус засвідчує переклад, якщо володіє відповідними мовами, або засвідчує підпис перекладача, якщо мови не знає.
Для навчання, працевлаштування, виїзду за кордон чи укладення договорів часто потрібен офіційний переклад документів. Щоб такий переклад мав юридичну силу, його вірність обов'язково засвідчується нотаріусом.
Як підтвердити офіційно переклад документа
У процесі оформлення різних документів нерідко виникає потреба в їх перекладі іншою мовою, повідомляє Міністерство юстиції України. Водночас простого перекладу недостатньо – для офіційного використання необхідно нотаріально підтвердити, що переклад повністю відповідає тексту оригіналу.
Засвідчити вірність перекладу можна як у державного, так і у приватного нотаріуса. Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріус засвідчує переклад за усним зверненням заінтересованої особи або в межах вчинення іншої нотаріальної дії.
Нотаріус має право самостійно засвідчити переклад документа, якщо він володіє мовами, з яких або на які здійснюється переклад. Якщо ж нотаріус не знає відповідної мови, переклад виконує перекладач, а нотаріус засвідчує справжність його підпису.
У такому випадку перекладач повинен надати документ, що посвідчує його особу, а також підтвердження кваліфікації. Підпис перекладача ставиться під текстом перекладу в присутності нотаріуса.
Якщо переклад здійснюється одночасно з іншою нотаріальною дією, текст оригіналу та перекладу може бути розміщений на одній сторінці, розділеній вертикальною лінією: оригінал зліва, переклад справа. Переклад має охоплювати весь текст документа, а посвідчувальний напис нотаріуса розміщується під обома текстами.
Важливо! У разі, якщо переклад оформлюється на окремому аркуші, він зшивається з оригіналом або копією документа та скріплюється підписом і печаткою нотаріуса. При цьому нотаріальне засвідчення перекладу та інша нотаріальна дія вважаються окремими діями й реєструються під різними реєстровими номерами. Також варто враховувати, що за межами України вірність перекладу документів може бути засвідчена в консульських установах України.
