Конфискация имущества для ВСУ: в каких случаях это законно

Во время военного положения вопрос конфискации имущества и его дальнейшего использования для нужд Вооруженных сил Украины вызывает немало вопросов. Впрочем закон четко разграничивает, при каких условиях такие действия являются правомерными.

Могут ли конфисковать имущество для нужд ВСУ?

Во время военного положения конфискованное по решениям судов имущество может быть передано на нужды Вооруженных сил Украины, однако такая передача возможна только при условиях, прямо определенных законом.

Речь идет не о произвольном изъятии, а о четко урегулированном правовом механизме, который применяется исключительно к имуществу, конфискованного на основании судебных решений и не реализованного в установленном порядке.

Правовые основания такой передачи определены:

Согласно этим актам, решение о безвозмездной передаче конфискованного имущества принимается специальной комиссией, созданной при органе государственной исполнительной службы. В ее состав входят представители ГИС, налоговых и таможенных органов.

Именно комиссия определяет, целесообразна ли передача конкретного имущества и кто может быть его получателем.

Как осуществляется передача конфискованного имущества ВСУ?

Процедура включает несколько обязательных этапов:

инициирование передачи государственным исполнителем;

рассмотрение вопроса комиссией;

обнародование информации об имуществе в открытом доступе и принятие окончательного решения.

Важно! Передача имущества оформляется актом приема-передачи, который является юридическим основанием для его дальнейшего использования.

На период действия военного положения законодательство предусматривает упрощенный порядок. Согласно пункту 25 Порядка № 985, решение о передаче имущества может принимать руководитель областной военной администрации без созыва комиссии ГИС.

Что не могут передать на нужды ВСУ?

В то же время закон устанавливает также четкие ограничения. Не подлежат передаче, в частности, алкогольные напитки, культурные ценности, предметы роскоши, дизайнерские изделия, а также отдельные медицинские средства без государственной регистрации.

А вот продукты питания и другое имущество, что может влиять на безопасность или здоровье людей, допускается к передаче только при условии подтверждения их пригодности.

Какое имущество не подлежит аресту?