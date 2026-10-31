Красная лента в Резерв+: что на самом деле означает этот статус и как от него избавиться

Красная лента в приложении "Резерв+" свидетельствует о возможном нарушении правил учета. Она не означает непосредственную вину гражданина – что еще стоит знать о красной полоске в "Резерв+" – рассказываем далее – "Право 24"

Что означает появление красной полоски в приложении "Резерв+"

В приложении "Резерв+" каждый военнообязанный может за несколько минут узнать о наличии обращений от ТЦК в Национальную полицию. Такая информация поступает напрямую из реестра "Оберег" и касается мер по делам об административных правонарушениях, а не уголовного розыска, говорится в Минобороны.

Красная полоска с надписью "Имеется информация об обращении ТЦК в Нацполицию" свидетельствует о том, что военкомат зафиксировал возможное нарушение правил учета. Чаще всего речь идет о неявке по повестке или других формальных процедурных моментах. В то же время в Министерстве обороны подчеркивают, что такая отметка отражает лишь позицию ТЦК и не является окончательным подтверждением вины гражданина.

Как самостоятельно проверить свой статус в приложении

Чтобы выяснить свой текущий статус и узнать причину появления отметки, достаточно выполнить несколько простых шагов на смартфоне:

Авторизоваться в приложении "Резерв+" с помощью BankID;

Нажать значок "+" рядом со своим именем на главной странице;

Выбрать функцию "Обновить документ" для загрузки актуальных данных из реестра;

Просмотреть сведения и, при наличии красной полосы, открыть раздел "Просмотреть документ".

Что делать, если отметка появилась ошибочно

Данные в приложении формируются автоматически на основе реестра "Оберіг", поэтому само приложение "Резерв+" не принимает никаких решений. Из-за технических сбоев или задержек обновления данных в системе иногда появляются устаревшие или ошибочные записи.

Если у вас нет возможности воспользоваться приложением или уведомление оказалось ошибочным, необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту учета. Граждане имеют право подать письменный запрос для выяснения даты, причины и правовых оснований обращения в полицию в соответствии со статьей 9 закона о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Кстати, если автоматически отсрочка была продлена, то в приложении "Резерв+" поступит соответствующее уведомление. Однако это может не произойти, если человек не соответствует определенным условиям отсрочки или должен предоставить правильную информацию о причинах отсрочки. В таком случае стоит сначала проверить все данные, отображаемые в приложении.